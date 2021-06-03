سلسبيل القليبي: قيس سعيّد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية وليس أمامه خيارات أخرى

الغنوشي خرج عن القانون وأربك مؤسسات الدولة

قالت الخميس 3 جوان، أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد ملزم بختم قانون المحكمة الدستورية والأمر بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.وشددت سلسبيل القليبي في مداخلة هاتفية على إذاعة شمس أف أم على أنه أمام رئيس الدولة إلّا ختم القانون.وأوضحت القليبي أن عدم ختم القانون يعني عدم دخوله حيزه التطبيق، مشيرة إلى أن الأزمة سياسية بامتياز.وقالت أستاذة القانون الدستوري إن تونس لا تُمثل دولة قانون بل دولة تجاذبات قوى سياسية.واعتبرت القليبي أن منطق القوة هو الذي يُسيِّر البلاد، منتقدة بشدة دور وأداء رئيس البرلمان راشد الغنوشي.واتهمت القليبي الغنوشي بالخروج عن القانون وإرباك مؤسسات الدولة والمُضي في فرض تصوراته، وصرّحت أنه يعتبر نفسه فوق الدستور.