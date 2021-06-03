عبد المجيد تبّون في حوار مع le point : لا نمانع مشاركة الإسلاميين في الحكم فقد أثبتوا أنهم ملتزمون بمبادئ الجمهورية في كل من تونس وتركيا

طارق عمراني - أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حوار خاصا مع مجلة le point الفرنسية في عددها الصادر اليوم 3 جوان 2021 وفي اجابته عن سؤال الصحفي عما إذا كانت هناك إشكالية بعد الانتخابات التشريعية في صعوبة تشكيل حكومة دون إسلاميين... قال تبون متسائلا بشكل انكاري "ماذا تقصد بالإسلاميين ؟" إذا كنت تتحدث عن إسلاميي التسعينيات في الجزائر بمرجعياتهم الايديولوجية فلم يعد لهم وجود في جزائر اليوم أما عن الإسلام السياسي فنجده في مصر وتركيا وتونس ولم يمثّلوا عقبة كأْداء أمام التطور في تلك البلدان فهم لا يخالفون مبادئ الجمهورية.
وتعرف الجزائر يوم 12 جوان الجاري انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد حل رئيس الجمهورية لمجلس الشعب الوطني في فيفري الماضي متعهدا بأن يكون هذا للاستحقاق خاليا من الفساد ومفتوحا للشباب حسب تعبيره ....ويتنافس المترشحون في هذه التشريعيات التي تأتي في سياق خاص على أكثر من 400 مقعدا .
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وتعرف الجزائر يوم 12 جوان الجاري انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد حل رئيس الجمهورية لمجلس الشعب الوطني في فيفري الماضي متعهدا بأن يكون هذا للاستحقاق خاليا من الفساد ومفتوحا للشباب حسب تعبيره ....ويتنافس المترشحون في هذه التشريعيات التي تأتي في سياق خاص على أكثر من 400 مقعدا .
اقرأ أيضا: تبون: ننتظر اعترافا فرنسا كاملا بجرائم الاستعمار
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