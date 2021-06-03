عز الدين سعيدان : الدولة في حاجة لـ23 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية وليس 18 مليار دينار

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، يوم الأربعاء في مداخلة على قناة التاسعة ان حاجيات تونس من القروض هذه السنة تقدّر بـ23 ألف مليون دينار وليس 18 ألف مليون دينار لتغطية عجز الميزانية، بسبب ارتفاع سعر برميل النفط الذي تجاوز 71 دولار.واضاف "في ميزانية 2021، توقعت الحكومة أن يكون سعر برميل النفط في حدود 45 دولارا، غير أنّه ارتفع خلال الفترة الأخيرة ليصل إلى حوالي 70 دولارا وبذلك سيرتفع العجز في الميزانية إلى 23.2 ألف مليون دينار".كما أوضح سعيدان، أنّه "أمام الوضعية المالية الحالية للبلاد لم يعد هناك من خيار للبنك المركزي سوى تمويل جزء من الميزانية"وتوقع سعيدان كذلك ارتفاعا في نسبة التضحم خلال الفترة المقبلة بعد الزيادات الجديدة في السكر والنقل والمحروقات، قائلا في هذا الإطار إنّ هذه الزيادات لن تكون الأخيرة.واعلن أنّ الحكومة سترفع في أسعار المحروقات بـحوالي 100 مليم شهريا، بعد أن قررت رفع الدعم عنها بشكل تدريجي.