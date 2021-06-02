عبيد البريكي: اللغة العربية لقيس سعيد مليئة بالأخطاء ...

قال الوزير السابق عبيد البريك في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام اليوم الاربعاء 2 جوان 2021 انه يستغرب إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على استعمال العربية ''الكلاسيكية'' والغير مفهومة للبعض.
وأضاف عبيد البريكي " قيس سعيد يتحدث بعربية فيها الكثير من الأخطاء اللغوية وليست العربية التي اعرفها".
وتابع البريكي " استعمال كلمة "زقفونة" ليس له معنى ولا يفهمه المتقبل التونسي".
وأضاف عبيد البريكي " قيس سعيد يتحدث بعربية فيها الكثير من الأخطاء اللغوية وليست العربية التي اعرفها".
وتابع البريكي " استعمال كلمة "زقفونة" ليس له معنى ولا يفهمه المتقبل التونسي".
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