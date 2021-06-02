المحكمة الإدارية ترفض الطعن في قرار تمتيع برهان بسيّس بعفو خاص

اعتبرت المحكمة الإدارية، أن ''قرار رئيس الجمهورية السابق الراحل الباجي قائد السبسي المتعلق بتمتيع برهان بسيس بعفو خاص قرار سيادي غير قابل للطعن ومحصن من دعوى تجاوز السلطة''.وحسب جريدة المغرب، فإن المحكمة الإدارية أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بعدم قبول دعوى تجاوز السلطة التي تقدمت بها منظّمة ''بوصلة'' ومنظّمة ''أنا يقظ'' ورئيس تحرير موقع ''نواة'' ضد قرار رئيس الجمهورية السابق الراحل الباجي قائد السبسي بخصوص منح عفو خاص لبرهان بسيسي في 2018.وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، في تصريح لجريدة المغرب، أن المحكمة اعتبرت أن قرار منح العفو قرار سيادي لا يقبل الطعن فيه، موضحا أن المحكمة رأت أن القرار لا يكتسي صبغة القرار الإداري وأنه محصن من دعوى تجاوز السلط ولا يمكن إلغاؤه من قبل القاضي الاداري.واشار الغابري إلى أن هذا الحكم ابتدائي ويمكن الطعن فيه بالاستئناف.وتعود أطوار قضية الحال إلى شهر ديسمبر 2018، حيث قام رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي وفي اطار الصلاحيات الممنوحة اليه، بتمتيع القيادي بالحركة انذاك برهان بسيس من عفو خاص وذلك بعد ان قضى شهرين تقريبا بالسجن. مع العلم ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت في 2 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيّس لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما يعرف بقضية «شركة صوتيتال» .المصدر: جريدة المغرب