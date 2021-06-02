   Abdelhalim - زي الهواء  

مكي: بن علي لم يكن مستبدا لوحده بل كانت له طغمة تنظّر له... حمادي بن جاب الله مثالا

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 17:58 قراءة: 0 د, 48 ث
نشر الأربعاء 2 جوان، القيادي بحزب حركة النهضة، عبد اللطيف المكي، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك، قال فيها إن "الرئيس الراحل بن علي لم يكن مستبدا لوحده بل كانت له طغمة تنظّر له و تشجعه على ذلك و تجلب له الدكتوراه الفخرية من الجامعات و جوائز حقوق الانسان بالأموال رغم جرائمه، مقابل ما يجنونه من امتيازات مادية و أدبية"، وضرب مثال حمادي بن جاب الله .

وأضاف المكي، أن "طغمة تدعي احتكار الحقيقة و لا تؤمن بأن الشعب هو الرقم الأساسي في المعادلة الثقافية و السياسية بل هي تستعلي عليه و تمارس عليه التدريس الفوقي. "


وتابع القيادي بحزب حركة النهضة أن "بعض هذه النخبة كان ينظّر لبن علي ثم يخرج ليزايد عليه بادعاء الديمقراطية ليغطي على اندساسه في النخبة و يرفع اخبارها و احوالها".

وأكد انهم "تعودوا على كل ما سبق فلم يستطيعوا التعايش مع ما تفرزه الديمقراطية و الشعب فكشفوا عن قبح طبائعهم الاستبدادية وبددوا اعمارهم في ما اختاروه لانفسهم و يريدون تبديد أعمار الأجيال الجديدة بأفكارهم المسمومة."



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