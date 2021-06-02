   Om Kalthoum - أغار من نسمة الجنوب  

سنية الدهماني: عبير موسي تمشي كان للي يزغرطلها ويصفقلها وتحب تخطب علينا

Publié le Mercredi 02 Juin 2021 - 17:28 قراءة: 0 د, 33 ث
قالت سنية الدهماني الكرونيكوز في راديو إي أف أم اليوم الأربعاء 2 جوان ان التقرير الذي أنجزه الحزب الدستوري الحر حول "انخرام التوازن وغياب تكافئ الفرص بين الأطراف السياسية في المشهد الإعلامي" ووجهه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيه كثير من التجني.
وقالت الدهماني ان عبير موسي لا يمكنها الحديث عن تهميشها في وسائل الإعلام باعتبارها تعتمد الإنتقاء في حضورها في البرامج، إضافة إلى عدم وجود أي عضو في الحزب يمكنه الحديث باسمه بخلافها.
وأضافت الدهماني" عبير موسي تعمل في سياسة ضربني وبكى وسبقني وشكى..تمشي كان للي يزغرطولك ويصفقولك... غلطتك انت موش غلطة الإعلام..."... وختمت الدهماني " عبير موسي تحب تجي تخطب علينا".





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 226816



En continu

Toutes les news
.
.

الأربعاء 02 جوان 2021 | 21 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:22 19:36 16:08 12:24 05:01 03:12
26°
 29° % 57 :الرطــوبة
تونــس 20°
5.14 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    21714,4

  • (1 juin)
  • Jours d'importation
    145
  •              1 € = 3,33231 DT        1$ =2,74318 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juin)   1183,5 MDT