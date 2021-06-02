سنية الدهماني: عبير موسي تمشي كان للي يزغرطلها ويصفقلها وتحب تخطب علينا

قالت سنية الدهماني الكرونيكوز في راديو إي أف أم اليوم الأربعاء 2 جوان ان التقرير الذي أنجزه الحزب الدستوري الحر حول "انخرام التوازن وغياب تكافئ الفرص بين الأطراف السياسية في المشهد الإعلامي" ووجهه إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فيه كثير من التجني.وقالت الدهماني ان عبير موسي لا يمكنها الحديث عن تهميشها في وسائل الإعلام باعتبارها تعتمد الإنتقاء في حضورها في البرامج، إضافة إلى عدم وجود أي عضو في الحزب يمكنه الحديث باسمه بخلافها.وأضافت الدهماني" عبير موسي تعمل في سياسة ضربني وبكى وسبقني وشكى..تمشي كان للي يزغرطولك ويصفقولك... غلطتك انت موش غلطة الإعلام..."... وختمت الدهماني " عبير موسي تحب تجي تخطب علينا".