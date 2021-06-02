الاتحاد الشعبي الجمهوري: المشيشي يعرض البلاد في المزاد العلني

انتقد الحزب الشعبي الجمهوري الذي يقوده لطفي المرايحي تصريحات المشيشي والمتعلقة باستعداده لتمليك الأجانب للأراضي الدولية والتفويت فيها بتعلة التشجيع على الاستثمار الأجنبي.
واعتبر الحزب أن تصرحات المشيشي تأتي في سياق ما وصفها زيارات التسول من الخارج بعد ان وقع تفكيك الة الإنتاج الوطنية وتجفيف منابعها ، مشيرا الى أن رئيس الحكومة يتجه الى عرض الوطن في المزاد العلني.
واوضح الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن هذا الخيار ينم عن فقدان الرجل لأية مقاربة لمعالجة الوضع المتردي والأخطر من ذلك استعداده للتفويت في الأرض والعرض معا ولتقديم كل التنازلات مقابل البقاء في منصبه.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الخطوات تفتح باب اللزمات على مصراعيه والتطبيع مع التفويت علاوة على كونها تتهدد الامن الغذائي، مشددا على أن الدولة التي تفرط في أراضيها ومياهها كيف لها ان تطالب المستغل بالالتزام بزراعات تخدم امنها الغذائي حتى وان كانت اقل مردودية وربحية من غيرها.
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وشدد الحزب على رفضه المطلق التفويت في أي شبر من الأراضي التونسية دولية كانت ام على ملك الخواص، داعيا رئيس الحكومة الى الرحيل .
كما طالب بمراجعة آليات اسناد الأراضي الدولية وتخصيصها على وجه الكراء للشباب من ذوي الاختصاص من المهندسين والتقنيين الفلاحيين وادارتها طبق مفهوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي دون المساس بوحدتها او العمل على تشتيتها.
ودعا الى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بعد قانون الجلاء الزراعي المؤرخ في 27 ماي 1963 و التدقيق في ملفات الملكية العقارية حتى لا يظل موضوع التصرف في الأراضي الدولية في بلادنا صندوقا أسودا.
يذكر أن المشيشي نفى اليوم الأربعاء 2 جوان اعتزامه التفويت في الأراضي الدولية للقطريين.
واعتبر الحزب أن تصرحات المشيشي تأتي في سياق ما وصفها زيارات التسول من الخارج بعد ان وقع تفكيك الة الإنتاج الوطنية وتجفيف منابعها ، مشيرا الى أن رئيس الحكومة يتجه الى عرض الوطن في المزاد العلني.
واوضح الاتحاد الشعبي الجمهوري، أن هذا الخيار ينم عن فقدان الرجل لأية مقاربة لمعالجة الوضع المتردي والأخطر من ذلك استعداده للتفويت في الأرض والعرض معا ولتقديم كل التنازلات مقابل البقاء في منصبه.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الخطوات تفتح باب اللزمات على مصراعيه والتطبيع مع التفويت علاوة على كونها تتهدد الامن الغذائي، مشددا على أن الدولة التي تفرط في أراضيها ومياهها كيف لها ان تطالب المستغل بالالتزام بزراعات تخدم امنها الغذائي حتى وان كانت اقل مردودية وربحية من غيرها.
اقرأ أيضا: رئيس الحكومة ينفي اعتزامه التفويت في الأراضي الدولية للقطريين
وشدد الحزب على رفضه المطلق التفويت في أي شبر من الأراضي التونسية دولية كانت ام على ملك الخواص، داعيا رئيس الحكومة الى الرحيل .
كما طالب بمراجعة آليات اسناد الأراضي الدولية وتخصيصها على وجه الكراء للشباب من ذوي الاختصاص من المهندسين والتقنيين الفلاحيين وادارتها طبق مفهوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي دون المساس بوحدتها او العمل على تشتيتها.
ودعا الى إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بعد قانون الجلاء الزراعي المؤرخ في 27 ماي 1963 و التدقيق في ملفات الملكية العقارية حتى لا يظل موضوع التصرف في الأراضي الدولية في بلادنا صندوقا أسودا.
يذكر أن المشيشي نفى اليوم الأربعاء 2 جوان اعتزامه التفويت في الأراضي الدولية للقطريين.
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