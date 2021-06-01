تجسيم الإجراءات المتعلقة بمساعدة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات الحجر الصحي الشامل

مساعدات مالية مباشرة لفائدة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا

مساعدات ظرفية بقيمة 200 د للأشخاص المنضوين تحت النظامين التقديري والحقيقي



تأجيل دفع مساهمات الأعراف بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021

في اطار تجسيم الإجراءات التي كان قد اعلن عنها رئيس الحكومة هشام المشيشي بمناسبة عيد الفطر لفائدة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من تداعيات تفشي جائحة كورونا واثر إجراءات الحجر الصحي الشامل خلال الفترة الممتدة من 9 الى 16ماي 2021وبعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التي خصصت لوضع النصوص الترتيبية والاليات وضبط الاعتمادات الضرورية لإسناد المساعدات والتي تمت بالتنسيق بين مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرر ما يلي:• بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص الأكثر تضررا• اجراء المؤسسات الاقتصادية الأكثر تضرراهذا وقد تم وفق 0 بلاغ لرئاسة الحكومة أنه الاتفاق على ان تشمل المساعدات الظرفية والمقدرة ب 200 تصرف مرة واحدة لفائدة المنضوين تحت النظامين التقديري والحقيقيسيتم إعادة جدولة المساهمات المحمولة على المشغل بعنوان الثلاثية الثانية 2021 على امتداد الثلاثية الثالثة والرابعة وذلك بمقتضى منشور صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية- تم تنقيح قرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات واصناف المؤسسات المنصوص عليها بالمرسوم 32 لسنة 2020- تم اصدار قرار مشترك من وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والمالية ودعم الاستثمار يتعلق بصرف مساعدات إضافية استثنائية بعنوان شهر ماي 2021 وذلك عملا باحكام الفصل 2 من الامر الحكومي عدد 423 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق المرسوم عدد 32 لسنة 2020- تنقيح الامر عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 افريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط و اجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاصهذا وسيتم العمل بهذه الإجراءات وانطلاق التسجيل بالمنصة فور صدور النصوص الترتيبية ذات العلاقة بالرائد الرسمي تقريبا مع حلول الأسبوع الأول من شهر جوان .