   Om Kalthoum - القلب يعشق  

بعد رسالة العسكريين، عائشة عطية توجّه رسالة لقيس سعيد: احكم بالقوة..الشعب معاك

Publié le Mardi 01 Juin 2021 - 11:34 قراءة: 0 د, 36 ث
وجّهت الثلاثاء 1 ماي، الفنانة عائشة عطية رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد دعته من خلالها إلى أن يحكم بالقوّة وفق تعبيرها.

وقالت عائشة عطية مخاطبة رئيس الجمهورية "أنا إنتخبتك من ضمن الملايين، و عندي ثقة كبييييييرة و الكلنا عنا أمل فيك، الكلنا هو الشعب الي احب بلادو إلي سيبها لأنو معاش تشبهلو و مشا يتغرب أهون ملي صاير.


وتابعت متوجهة لقيس سعيّد "رسائلتي إليك: أحكم بالقوة و إن لم يعجبهم الامر ، فالشعب معاك. دورك إنك تنقذ ها الشعب الي محتاجلاك. طريقة غير سهلة و لكن أمّانك على بلاد و نحبو خطة مغايرة على كلي الي سبقوك. و اللي اقلك حاجة و يخرج في ملابس كركوز و فكر كركوزي اكثر منو عندك شعبك أحكي معاه ! احكم بالقوة".


Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 226720

Sarramba  (France)  |Mardi 01 Juin 2021 à 12h 28m |           
عادي أن يساند مثل هاته العاهرة هذا الخائن للعهد والميثاق واليمين، ويستنجدون برذالته أمام المستعمر الأبدي، الشاذ جنسيا وعقليا

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 01 Juin 2021 à 11h 39m |           
الحكم بالعدل و القوة ،،،، القوة في تطبيق القانون و الحرية و الكرامة و الديمقراطية

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 01 Juin 2021 à 10h 58m |           
أحك بآسمك سيّب عليك من الشّعب. حطّوك مسؤولة عليهم حتّى الرّاقصة ولّت تحكي في السّياسة مع آحترامي للرّاقصات

Artiz  (Singapore)  |Mardi 01 Juin 2021 à 10h 49m |           
انا واحد من الشعب و مانيش معاك

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 01 Juin 2021 à 10h 45m |           

ثم اجهشت بالبكاء
نعم انت لا تشبهيننا و لا نتشرف بانتمائك لنا هل انت من يمثل هذا الشعب ؟؟؟
من تنجب في الحرام سفاحا ينتظر منها الخجل و الحشمة لا ان تنصب نفسها ناطقا باسم الشعب العظيم
ويا ريت تورينا كيف يمكن الحكم بالقوة عوضا عن الحكم بالعدل و الديمقراطية فتلك الامكانية الوحيدة لسحق الشعب و تغييب ارادته
اشياء سخيفة

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 01 Juin 2021 à 10h 39m |           
يظهرلي عائشة عطية تشبّه لقيس سعيّد في كل شيء



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