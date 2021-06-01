بعد رسالة العسكريين، عائشة عطية توجّه رسالة لقيس سعيد: احكم بالقوة..الشعب معاك

وجّهت الثلاثاء 1 ماي، الفنانة عائشة عطية رسالة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد دعته من خلالها إلى أن يحكم بالقوّة وفق تعبيرها.وقالت عائشة عطية مخاطبة رئيس الجمهورية "أنا إنتخبتك من ضمن الملايين، و عندي ثقة كبييييييرة و الكلنا عنا أمل فيك، الكلنا هو الشعب الي احب بلادو إلي سيبها لأنو معاش تشبهلو و مشا يتغرب أهون ملي صاير.وتابعت متوجهة لقيس سعيّد "رسائلتي إليك: أحكم بالقوة و إن لم يعجبهم الامر ، فالشعب معاك. دورك إنك تنقذ ها الشعب الي محتاجلاك. طريقة غير سهلة و لكن أمّانك على بلاد و نحبو خطة مغايرة على كلي الي سبقوك. و اللي اقلك حاجة و يخرج في ملابس كركوز و فكر كركوزي اكثر منو عندك شعبك أحكي معاه ! احكم بالقوة".