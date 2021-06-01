الوافي لمصري انتقد الوضع في تونس: قبل ما تشوف هم الناس...شوف همّك يا تعيس أكداس

" ما كتبه ذلك المواطن المصري عن تونس...قال منه لطفي العبدلي جملة واحدة عن مصر ( إذا كانت مصر أم الدنيا فإن تونس أبوها )...في سياق كوميدي ساخر...فتم منعه من دخول مصر منذ حوالي ثمانية سنوات...ولا يزال المنع مفعّلا...ومثله عشرات الإعلاميين والصحفيين والفنانين والسياسيين والناشطين والحقوقيين التوانسة...بسبب تصريح أو تدوينة أو نكتة أو نقد عن مصر أو النظام المصري...!!!

ولو كان ذلك المصري قادرا على قول ربع ذلك عن نظام بلده وواقعه...لتفهمنا شجاعته وحريته...لكنه لا ولن يجرؤ على ذلك...لذلك فهو جبان تناسى كل الخور الذي في بلده خوفا...لينقد وضع بلد إستضافه وأكرمه...بلد مهما كانت عيوبه ومشاكله فهو حر...وإعلامه حر وشعبه حر...وحرية التعبير إشاعة في كوكب العرب إلا في تونس...بقطع النظر عن مدى صحة ما قاله عنا...فنحن نقول أضعافه ليلا نهارا بكل حرية...!!!

على أساس أنه قادم إلينا من سويسرا أو النرويج أو حتى رواندا أو أثيوبيا...يا أخي كلنا في الهم عرب...و عندكم مثل مصري يقول

" قبل ما تشوف هم الناس...شوف همك يا تعيس أكداس "...!!!"

انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تدوينة لاحد المصريين المقيمين في تونس ندد فيه بالوضع في تونس.ووجه الوافي كلامه للمدون المصري قائلا " كلنا في الهم عرب...و عندكم مثل مصري يقول "قبل ما تشوف هم الناس...شوف همك يا تعيس أكداس".