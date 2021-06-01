الوافي لمصري انتقد الوضع في تونس: قبل ما تشوف هم الناس...شوف همّك يا تعيس أكداس

انتقد الاعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تدوينة لاحد المصريين المقيمين في تونس ندد فيه بالوضع في تونس.
ووجه الوافي كلامه للمدون المصري قائلا " كلنا في الهم عرب...و عندكم مثل مصري يقول "قبل ما تشوف هم الناس...شوف همك يا تعيس أكداس".
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" ما كتبه ذلك المواطن المصري عن تونس...قال منه لطفي العبدلي جملة واحدة عن مصر ( إذا كانت مصر أم الدنيا فإن تونس أبوها )...في سياق كوميدي ساخر...فتم منعه من دخول مصر منذ حوالي ثمانية سنوات...ولا يزال المنع مفعّلا...ومثله عشرات الإعلاميين والصحفيين والفنانين والسياسيين والناشطين والحقوقيين التوانسة...بسبب تصريح أو تدوينة أو نكتة أو نقد عن مصر أو النظام المصري...!!!
ووجه الوافي كلامه للمدون المصري قائلا " كلنا في الهم عرب...و عندكم مثل مصري يقول "قبل ما تشوف هم الناس...شوف همك يا تعيس أكداس".
وكتب الوافي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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