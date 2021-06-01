من بين ضحاياه شابين طعنهما بموس واحالهما على الانعاش الاطاحة باخطر مجرم في سيدي حسين

باب نات -

تمكن أعوان منطقة الامن الوطني بسيدي حسين من القبض على مجرم خطير محل 3 مناشير تفتيش وبطاقة جلب من أجل تورطه في قضايا "السرقة" و"محاولة القتل العمد" و" السرقة باستعمال العنف بواسطة سلاح أبيض والمشاركة في ذلك".وكشفت الابحاث معه تورطه في طعن شابين بموس في الصدر خلال تصديهما له عندما حاول سلبهما دراجتهما النارية وهواتفهما .وقد تمت احالة المتضررين على الانعاش .بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنه.