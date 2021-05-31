المشيشي: الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي في ظل مجموعة البرامج الإصلاحية للاقتصاد التونسي

أعرب رئيس الحكومة هشام المشيشي عن عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر والجمهورية التونسية، مشددا في حوار أجرته معه صحيفة «لوسيل» القطرية أن هناك توجها لأن تكون في مستوى إستراتيجي، موضحا أن هناك نية حقيقية لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وعقد منتديات اقتصادية واستثمارية بين البلدين، في ظل العمل على تقديم العديد من الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تساهم في استقطاب العديد من الاستثمارات القطرية والأجنبية.وقال رئيس الحكومة إن الاقتصاد التونسي في طريقه إلى التعافي في ظل مجموعة البرامج الإصلاحية للاقتصاد التونسي.ونوه رئيس الحكومة التونسية أن مجموعة من المجالات الاستثمارية المتاحة في تونس يمكن للاستثمارات القطرية أن تستفيد منها على غرار الطاقة المتجددة والقطاعات المالية والبنكية بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي عبر شراكات ثنائية بين جامعات قطرية وتونسية..