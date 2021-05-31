صورة اليوم: الاعلامي في الجزيرة محمد كريشان في صورة تذكارية مع المشيشي

نشر الاعلامي في قناة الجزيرة القطرية محمد كريشان صورة له الى جانب رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يزور قطر.وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي التقى عشية يوم الأحد 30 ماي 2021 ببالدوحة، عددا من افراد الجالية التونسية بقطر من مختلف الميادين، وذلك بحضور السفير التونسي بدولة قطر سامي السعيدي.وأشاد رئيس الحكومة في مستهل كلمته بمستوى التونسيين الناشطين في قطر مما جعلهم محل احترام من الجميع، وهذا ما لمسه من خلال لقاءاته بالمسؤولين القطريين.واعتبر رئيس الحكومة أن تميز التونسيين كل في مجاله، سواء في الصحة، أو التربية، أو السياحة، أو الخدمات، أو الرياضة، جعلهم أحسن سفراء لبلدهم.وأكد هشام مشيشي ان وجود حوالي ثلاثين ألف تونسي في قطر هو دليل آخر على نجاح التونسي خارج بلده، مضيفا بأن القطريين يرغبون في الاستفادة من خبرة وكفاءة اليد العاملة التونسية، وأن نظرة الأشقاء القطريين للجالية التونسية هي نظرة إعجاب وتقدير وهذا ما يبرر حرصهم على مزيد استقطاب اكثر ما يمكن من العمالة التونسية.وشدّد رئيس الحكومة على تميز العلاقات التي تجمع بين البلدين وهي علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من خلال الاستثمارات القطرية الموجودة في تونس، مضيفا بأن الجالية التونسية تبقى همزة الوصل الأساسية بين تونس والأشقاء القطريين من أجل الارتقاء بعلاقة تونس مع قطر الى درجة العلاقة الاستراتيجية.واستمع هشام مشيشي إلى مشاغل الجالية التونسية بقطر وأهم المشاكل التي تعترضهم، مؤكدا انه سيعمل على تذليلها.اللقاء تطرق إلى مشاغل عديدة وأنهاه المشيشي بإشارة متفائلة عن قرب خروج تونس من وضعها الحالي، بعد إدراك الجميع بأنه لم يعد بامكان البلاد تحمل تكلفة استمراره.وكان المشيشي قد شرع يوم السبت الماضي في زيارة أخوة وعمل رفقة وفد حكومي إلى دولة قطر تستغرق ثلاثة ايام إلتقى خلالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الى جانب مسؤولين حكوميين وماليين قطريين .