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توفي تحت التعذيب ومنع عليه الطعام الى حد الهزال... قضية قتل سحنون الجوهري امام القضاء

الشاهد وابن وشقيق سحنون الجوهري في جلسة سابقة
Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 11:01 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - باشرت صباح اليوم الاثنين 31 ماي 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضية عدد 5 المتعلقة بقضيّة القيادي بحركة النهضة الشهيد سحنون الجوهري الذي توفى في 26 جانفي 1995 في سجن 9 افريل بالعاصمة بعد تعرضه للتعذيب ومنع من الطعام الى حد الهزال ونتيجة للاهمال الطبي المتعمّد حسب شهادات افراد عائلته توفى وفارق الحياة .

وقد حضر الجلسة ارملته وابنه ومحاموهما وقد قررت المحكمة تأخير القضية لجلسة 4 اكتوبر المقبل وذلك بسبب عدم اكتمال نصاب المحكمة اثر تعذر حضور أحد المستشارين .


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وللتذكير فان الشهيد سحنون الجوهري من مواليد سنة 1953 وكان ينتمي لحركة النهضة وشغل خطة عضو تحرير بجريدة الفجر وكان صحفي وكاتب ومفكر واشتغل ايضا ضمن منظمة العفو الدولية التي انخرط بها سنة 1982، كما التحق بفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان سنة 1985، وتمّ اعتقاله في 23 مارس 1990

وحضر الجلسة شقيقه عبد اللطيف

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 226646

Jaket  (Tunisia)  |Lundi 31 Mai 2021 à 12h 24m |           
و مع كل هذا الظلم تلقى شكون يرحم على بن علي, الله لا ترحمو,

Mandhouj  (France)  |Lundi 31 Mai 2021 à 10h 44m |           
رحمه الله تعالى

قضية سحنون الجوهري من أشنع الجرائم التي اقترفها نظام بن علي ..



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