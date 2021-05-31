طوبال: كان جيت invisible نحب نشوف واتساب نادية عكاشة ونعدّي نهار في القصر…

قال النائب في قلب تونس سفيان طوبال انه لو كان " انفزيزيبل وما يتراش" سيعمل على رؤية "واتساب" مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.وأضاف سفيان طوبال " اعتبر واتساب نادية عكاشة "صندوقا اظلم" في تونس واتمنى كشفه".وتابع طوبال " لو كنت " انفزيبل" لتمنيت زيارة قصر قرطاج والبقاء 24 ساعة كاملة لمعرفة ما يحصل".وقال سفيان طوبال " بالنسبة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فاني لا اعتقد ان لديها شيئا لتخفيه".كما تحدث طوبال عن جلسات سرية من التيار الديمقراطي وحركة النهضة.