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طوبال: كان جيت invisible نحب نشوف واتساب نادية عكاشة ونعدّي نهار في القصر…

Publié le Lundi 31 Mai 2021 - 08:34 قراءة: 0 د, 27 ث
قال النائب في قلب تونس سفيان طوبال انه لو كان " انفزيزيبل وما يتراش" سيعمل على رؤية "واتساب" مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.
وأضاف سفيان طوبال " اعتبر واتساب نادية عكاشة "صندوقا اظلم" في تونس واتمنى كشفه".
وتابع طوبال " لو كنت " انفزيبل" لتمنيت زيارة قصر قرطاج والبقاء 24 ساعة كاملة لمعرفة ما يحصل".
وقال سفيان طوبال " بالنسبة لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي فاني لا اعتقد ان لديها شيئا لتخفيه".

كما تحدث طوبال عن جلسات سرية من التيار الديمقراطي وحركة النهضة.


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