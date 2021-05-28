ثقافة الأستوفيدة.. على أصولها !!

كتبه / توفيق زعفوري..
إستضاف اليوم الجمعة 28 ماي 2021، الصحفي بوبكر عكاشة على أمواج موزاييك كل من ماهر مذيوب النائب عن حركة النهضة و نبيل الحجي عن التيار الديمقراطي، و في رده على سؤال الصحفي عن تاريخه و أصله، اجاب بالتالي:
" انا فخور اني تجمعي والان نهضاوي واحنا خلقنا الاستوفيدة ( القوادة) وعملناها على قواعدها"..
هذا التصريح لا يستوقفك فقط، إنه يستفزك و يدخل بينك و بين أفكارك و ما فات السيد النائب المتقلّب كغيره بين ثقافتين و مشروعين، هو الأبعاد الاجتماعية و الثقافية لهذا المفهوم و توظيفه سياسيا بين زمننين: الزمن الإستعماري، و الزمن النوفمبري و سأحاول هنا تبيان تأثير هذا المفهوم في المخيال الشعبي العام و الخاص..
أما زمن الاستعمار، فإن الاستوفيدة أو القوادة، أو الڤومي و الڤومية، كلها مفاهيم لأشخاص تواطؤوا زمن الاستعمار و تآمروا على بني جلدتهم و تعاونوا مع المستعمر ضد قومهم و أصبحوا بلغتنا الحالية، عبيد فرنسا أو حتى صبايحية، و مفهوم الصبايحي، لا يتعارض في أبعاده و وظيفته عن الاستوفيدة، ففي زمن الاستعمار تعاون مع الفرنسيين العُمَد، و رجالات الدين و السياسيين و يمكن القول انه فقط الفلاڤة و بعض الوطنيين وقفوا ضد الاستعمار، و كان نصيب أغلبهم السجن و النفي و القتل و تشريد العائلات نتيجة القوادة أو الاستوفيدة التي يفتخر بها السيد المتحوّل، و لن أزيد عنه من صفحات التاريخ و علم الاجتماع شيئا آخر..
أمّا في زمن الاستبداد، فنظام بن علي كان قائما أساسا على هاته الأشبال و الأشكال، و هي تشبه "أشبال باليلا "زمن النظام النازي الهتلري، و بن علي اعتمد في تكوينهم و تربيتهم و تدجينهم و توظيفهم نفس السياسة النازية، فكانوا فعلا أبناء التجمع و لازال، و هاو يتشرف بالإنتماء إلى نظام نكّل بتسعة أعشار التونسيين في الداخل و الخارج و قد سرت ثقافة الأستوفيدة في خلاياه و أنسجته الدموية، و أردف أنه يستعملها على أصولها و قواعدها أي كما يجب، و لكن ضد الخصوم، دون أن يثبت طبعا أنها لم تلحق الضرر بالغير!!!
بالنسبة للتونسيين في الداخل و الخارج ثقافة القوادة و الاستوفيدة، تغلب على ضعاف النفوس و الإنتهازيين و باعة الضمير و الشرف و هي لا تشرف الرجال و تنفّرهم من أصحابها و تخلق نوعا من الضغينة و الحقد و الرغبة في الثأر و الانتقام من هؤلاء جماعة الاستوفيدة أو الصبايحية، الڤومية...
في فضاءات العمل، و حتى إن إستحسن أرباب العمل هؤلاء و قرّبوهم إليهم لغاية الاستفادة من الاستوفيدة و البقاء دائما على علم بما يدور في الإدارة و المصنع و غيرها، فإنهم، أي أرباب العمل، لا يحبذون هذه الأصناف البيوعة، و يلفضونها في أول سقطة، و يبقى من تربى على الحرية و الشهامة دائما مرفوع الرأس، عكس من طأطؤوا و تواطؤوا، و هم في كتب التاريخ مذكورون و معروفون، و ذاكرتنا ليست ضعيفة في زمن الديجيتال...
إستضاف اليوم الجمعة 28 ماي 2021، الصحفي بوبكر عكاشة على أمواج موزاييك كل من ماهر مذيوب النائب عن حركة النهضة و نبيل الحجي عن التيار الديمقراطي، و في رده على سؤال الصحفي عن تاريخه و أصله، اجاب بالتالي:
" انا فخور اني تجمعي والان نهضاوي واحنا خلقنا الاستوفيدة ( القوادة) وعملناها على قواعدها"..
هذا التصريح لا يستوقفك فقط، إنه يستفزك و يدخل بينك و بين أفكارك و ما فات السيد النائب المتقلّب كغيره بين ثقافتين و مشروعين، هو الأبعاد الاجتماعية و الثقافية لهذا المفهوم و توظيفه سياسيا بين زمننين: الزمن الإستعماري، و الزمن النوفمبري و سأحاول هنا تبيان تأثير هذا المفهوم في المخيال الشعبي العام و الخاص..
أما زمن الاستعمار، فإن الاستوفيدة أو القوادة، أو الڤومي و الڤومية، كلها مفاهيم لأشخاص تواطؤوا زمن الاستعمار و تآمروا على بني جلدتهم و تعاونوا مع المستعمر ضد قومهم و أصبحوا بلغتنا الحالية، عبيد فرنسا أو حتى صبايحية، و مفهوم الصبايحي، لا يتعارض في أبعاده و وظيفته عن الاستوفيدة، ففي زمن الاستعمار تعاون مع الفرنسيين العُمَد، و رجالات الدين و السياسيين و يمكن القول انه فقط الفلاڤة و بعض الوطنيين وقفوا ضد الاستعمار، و كان نصيب أغلبهم السجن و النفي و القتل و تشريد العائلات نتيجة القوادة أو الاستوفيدة التي يفتخر بها السيد المتحوّل، و لن أزيد عنه من صفحات التاريخ و علم الاجتماع شيئا آخر..
أمّا في زمن الاستبداد، فنظام بن علي كان قائما أساسا على هاته الأشبال و الأشكال، و هي تشبه "أشبال باليلا "زمن النظام النازي الهتلري، و بن علي اعتمد في تكوينهم و تربيتهم و تدجينهم و توظيفهم نفس السياسة النازية، فكانوا فعلا أبناء التجمع و لازال، و هاو يتشرف بالإنتماء إلى نظام نكّل بتسعة أعشار التونسيين في الداخل و الخارج و قد سرت ثقافة الأستوفيدة في خلاياه و أنسجته الدموية، و أردف أنه يستعملها على أصولها و قواعدها أي كما يجب، و لكن ضد الخصوم، دون أن يثبت طبعا أنها لم تلحق الضرر بالغير!!!
بالنسبة للتونسيين في الداخل و الخارج ثقافة القوادة و الاستوفيدة، تغلب على ضعاف النفوس و الإنتهازيين و باعة الضمير و الشرف و هي لا تشرف الرجال و تنفّرهم من أصحابها و تخلق نوعا من الضغينة و الحقد و الرغبة في الثأر و الانتقام من هؤلاء جماعة الاستوفيدة أو الصبايحية، الڤومية...
في فضاءات العمل، و حتى إن إستحسن أرباب العمل هؤلاء و قرّبوهم إليهم لغاية الاستفادة من الاستوفيدة و البقاء دائما على علم بما يدور في الإدارة و المصنع و غيرها، فإنهم، أي أرباب العمل، لا يحبذون هذه الأصناف البيوعة، و يلفضونها في أول سقطة، و يبقى من تربى على الحرية و الشهامة دائما مرفوع الرأس، عكس من طأطؤوا و تواطؤوا، و هم في كتب التاريخ مذكورون و معروفون، و ذاكرتنا ليست ضعيفة في زمن الديجيتال...
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