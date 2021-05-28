ماهر مذيوب: أقولها دون خجل فخور باني عملت في التجمع واحنا الى خلقنا الاستوفيدة

قال النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة " موزاييك" اليوم الجمعة انه لا يخشى التهم الموجهة له بانه كان جزء من التجمع المنحل.واضاف ماهر مذيوب " نحن من خلقنا " الاستوفيدة" "وعملناها على قواعدها" ومن يحاول ابتزازنا نعرف كيف نرد عليه" متابعا " فخور باني عملت في التجمع".من جانب اخر هاجم ماهر مذيوب رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا " رئيس الجمهورية قال انو فما 25 نائب وردت في حقهم مطالب رفع حصانة.. انا نقلو البينة على من أدعى".من جانبه قال النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي قائلا " ان النهضة و التجمع مدارس في المراوغة و ماهر مذيوب تتلمذ في المدرستين مضيفا "عادي كيف نسالوه شبيك خرقت النظام الداخلي يقلي شبيك عملت مطلب نفاذ للمعلومة".