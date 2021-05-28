بنقردان - القبض على شخصين وحجز كمية من المصوغ محل سرقة

تمكنت يوم 27 ماي 2021 وحدات منطقة الأمن الوطني ببنقردان من ضبط شخصين (رجل وإمرأة) بحوزتهما كمية من المصوغ من معدن الذهب مجهولة المصدر كانا يتعزمان التفريط بالبيع فيها لأحد باعة المصوغ بالجهة.بالتحري معهما، اعترف المظنون فيه بأنه تولى الاستيلاء على كمية المصوغ اثناء سرقته أحد المنازل بجهة جربة بمشاركة مرافقته وشخصين آخرين (أحدهما تمكنت فرقة الشرطة العدلية بجربة من إلقاء القبض عليه والآخر جاري التعريف به).ووفق بلاغ الداخلية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهما ومواصلة الأبحاث.