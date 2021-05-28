   Oulaya - حواء  

الوزير الاول الفرنسي في زيارة الى تونس يومي 2 و 3 جوان 2021

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 16:10 قراءة: 0 د, 43 ث
أشرف رئيس الحكومة صباح اليوم الجمعة 28 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مجالات التعاون التونسي الفرنسي.

وأشاد رئيس الحكومة هشام مشيشي بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس بفرنسا، التي نشترك معها في قيم العدالة والحرية والمساواة وحقوق الانسان، معربا عن العمل لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات في إطار رؤية مشتركة لمستقبل العلاقات التونسية الفرنسية.


وعدّد في ذات السياق الدعم الفرنسي المتواصل لتونس في إطار التعاون الثنائي والاتحاد الأوروبي وحتى مع المؤسسات الدولية المانحة.



كما أبرز هشام مشيشي أن تونس توّفر بدورها لفرنسا، الشريك الاقتصادي وأحد أكبر المستثمرين ببلادنا، مناخا مشجعا على الاستثمار في إطار تنمية متضامنة ممّا يعود بالفائدة على مستقبل العلاقات بين البلدين.

وأكّد على أهمية زيارة الوزير الأول الفرنسي يومي 02 و03 جوان 2021 والتي تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للتعاون أحدّ أهمّ المواعيد الاقتصادية لتدعيم العلاقات التونسية الفرنسية الاقتصادية والديبلوماسية والثقافية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 226512

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 20h 09m |           
يجب المعاملة بالمثل على مستوى البروتوكول و الحفاوة،او حتى اقل:زيارة رئيس الحكومة التونسية الى فرنسا ليست بعيدة،و نتذكّر جيّدا كيف تصرفت الحكومة الفرنسية،رغم ان المشيشي رئيس حكومة و ليس وزير اول،و البروتوكول يقتضي استقباله كرئيس دولة...من الاكيد ان هنالك تدخلات صبيانية من تونس،و لكن هذا ليس بذريعة....نرجو ان تتم معاملة الوزير الاول الفرنسي على اساس ما تم في استقبال رئيس الحكومة في باريس

Sarramba  (United States)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 18h 54m |           
هل سنقول له مثل ما قالت مرجرات ثاتشر لميتاران : "رجعلي فلوسي" (جيف ماي مني باك)



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