تأجيل محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي لجلسة 29 اكتوير ورفض مطلب الافراج

باب نات -

أجلت مساء اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي لجلسة 29 اكتوير 2021 مع رفض مطلب الافراج عن المهتم رياض الورتاني.وكانت اليوم هيئة الدائرة نظرت في الملف واستمعت لطلبات هيئة الدفاع كما طلبت النيابة العمومية بتطبيق وتنفيذ تلك الطلبات التحضيرية،في حين رفض المتهمين الصعود لجلسة المحكمة والمثول امام القضاء .يُذكر أنه تم تأجيل قضية اغتيال محمد البراهمي عديد المرات، آخرها أوائل شهر مارس 2021، لتنفيذ بعض الأحكام التحضيرية وبسبب عدم اكتمال نصاب الدائرة الجنائية.وتعود أطوار اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي وأمين عام حزب التيار الشعبي، محمد البراهمي، إلى يوم 25 جويلية 2013، إذ اغتيل بالرصاص أمام منزله الكائن بولاية أريانة شمال العاصمة.---------------------قررت ظهر اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي اثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في الطلبات التحضيرية التى طالبت بها هيىة الدفاع اليوم وطلب النيابة العمومية التى طلبت بدورها التاخير لاجل متسع لتنفيذ الطلبات التحضيرية لهيئة الدفاع ،وكذلك للنظر في مطلب افراج تقدم به محامي المتهم رياض الورتاني.هذا وباعطاء المحكمة الكلمة للمتهم رياض الورتاني أكد انه موقوف منذ 8 سنوات وانه لا علم له بعملية الاغتيال أو المشاركة فيها .في حين رفض بقية المتهمين الصعود لجلسة المحاكمة.---------------وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس باشرت صباح اليوم الجمعة النظر في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقد طلبت النيابة العمومية خلال جلسة المحاكمة تنفيذ الاحكام التحضرية التى طالبت بها هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي والعمل على تنفيذها .وقد طلبت هيئة الدفاع مكاتبة الانتربول الفرنسي لمد المحكمة بما لديها من معطيات حول ملف القضية،وكذلك كشف جميع المكالمات الصادرة والواردة من عدة أشخاص على الارهابي أبو بكر الحكيم منفذ عملية الاغتيال ،وسيف الله بن حسين ،وكريم القلاعي،وعبد الرؤوف الطالبي،ومحمد العكاري،وعز الدين عبد الاوي وكمال القضقاضي، وهشام السعدي، واضافة نسخ من حوار اجراه لطفي بن جدو وزير الداخلية السابق صرح فيه انه اذن بفتح بحث تعهدت به التفقدية العامة للامن الوطني حول جريمة اغتيال الشهيد محمد البراهمي ومعرفة مأل ذلك البحث ومراسلة وزارة الداخلية حول النشريات والبرقيات المتعلقة بالوضع الأمن العام وارسالها للرئاسات الثلاثة خاصة التى ارسلت بين 12 جويلية الى حدود 25 جويلية .