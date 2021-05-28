اسم العقيد القلمامي مطروح في منصب سام او على رأس احدى البعثات الديبلوماسية اوالقنصلية

بعدا ان عطل رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيينه كمدير لديوان وزير الداخلية من خلال اعفاء توفيق شرف الدين في علاقة بمسالة التعيينات وما رافقها من جدل واسع يعود تداول اسم العقيد بقوة هذه المدة لتعينه علي راس احدي التمثيليات الديبلوماسية اوً القنصلية بالخارج وهو احد الخيارات المطروحة بعد دخول الرئاسة على الخط وسعي الرئيس قيس سعيد شخصيا الى رد الاعتبار لرجل يحظي باجماع كل المكونات والمنظمات التي كرمته في وقت سابق مع العلم ان القلمامي سبق ان تم تعيينه علي راس احدي البعثات الاممية التابعة للامم المتحدة وكان ايضا ترشح على رأس قائمة مستقلة على جهة اريانة في انتخابات 2019 ويتمتع بسمعة طيبة و كفاءة عالية جعلت اسمه يتردد في كل مناسبة خصوصا مع اقتراب نهاية مدة عديد البعثات في هذه الصائفة ، و كذلك مع حديث عن تغييرات قادمة في مؤسسة رئاسة الجمهورية ليكون القلمامي قريبا من الرئيس قيس سعيد .فهل يفعلها قيس سعيد ؟