   Oulaya - حواء  

عبو: إقالة شرف الدين من الداخلية حال دون وضع سياسيين في الإقامة الجبرية وحل البرلمان ونشر الجيش

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 06:17 قراءة: 0 د, 54 ث
قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، اليوم الخميس 27 ماي 2021، إن إقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، جعل دعوته لحل البرلمان ونشر الجيش بالمدن واستنفار قوات الأمن ووضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد تحت الإقامة الجبرية.
وأعاد محمد عبو، نشر تدوينة سابقة كان قد نشرها يوم 9 ديسمبر 2020، قائلا إن ''النص بحث وقتها عن حل خارج الفصل 80 من الدستور''.

وأوضح أن النص الذي نشره ''جد حدث بعده جعله غير قابل للتطبيق يتمثل في إقالة السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية صاحب صلاحية الإقامة الجبرية''.


وكان عبو قد دعا بعد اعلان استقالته من الحياة السياسية ومن حزب التيار الديمقراطي إلى نشر قوات الجيش الوطني ودعوة رئيس الحكومة لتقديم استقالته الى جانب حل البرلمان طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور ووضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية.

كما طالب بدعوة رئيس الحكومة لتقديم استقالته ثم تكليفه بتسيير الأعمال، مع تكليف شخص بتشكيل الحكومة يكون قادرا على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط.



Commentaires


13 de 13 commentaires pour l'article 226476

Ahmed01  (France)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 21h 14m |           
طوبى لِمن ذُكر في هذا الموقع وكان للإخوان ظهيرا

وبئس من كان لهؤلاء خصيما ـ والسيد عبو وحرمه ـ لسوء الحظ منهم

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 17h 34m |           
هو يريد ان يثبت ان الرسالة المسربة والتي اعترف قيس سعيد بتسلمه لها هي صادرة عنه
الحمد لله الذي يفضح الخائنين ويظهره حقائقهم على الستنهم

RESA67  (France)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 14h 27m |           

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 10h 18m |           
هذا كلام يأكد التخطيط للانقلاب على المسار الديمقراطية و الشفافية و المصداقية واحترام مؤسسات الدولة و القانون، هذا كلام لابدة من احالته على القضاء و البحث

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 10h 12m |           
محمد عبو وزوجته على نفس النغمة. معترفين إلّي هوما دعاو لانقلاب وماهمش حاشمين وقاعدين يفسروا إلّي هوما على حق كيفهم كيف زقفونة

Tuttifrutti  (Singapore)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 10h 11m |           
أحمق أحمق أحمق
وبغضي ... وحسودي ... وقواد... وطحيحن
كنت أحترمو ... هو حرمه المصون...
لكن الاثنين ضهرو شلايك

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 09h 33m |           
ياله من أحمق هذا العبو !!! ألا يدرك أن هذه تهمة له و للمدعو شرف الدين بالخيانة العظمى ؟! و ربما يعود ذلك بالوبال على زقفونة معهم...

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 08h 45m |           
يا سي البوهالي،كيفاش كنت تقبل ان وزير الداخلية،يقدم على وضع اشخاص تحت الاقامة الجبرية،دون الرجوع الى رئيسه،رئيس الحكومة،ام انه في مخّك سيأخذ التوصيات مباشرة من القصر،في خرق للقوانين و للدستور؟رأسك لاباس؟

Sarramba  (United States)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 08h 12m |           
بكل وقاحة وخيانة ورذيلة وانحطاط
سبحانه رافع الأقناع

Amir1  ()  |Vendredi 28 Mai 2021 à 07h 46m |           
المناظل محمد عبو ينتقل بسرعة البرق من التموقع مع الثورة إلى
الثورة المضادة...الله يحبس علينا العقل والدين

Tounsimuslim2014  ()  |Vendredi 28 Mai 2021 à 07h 45m |           
يجب إيقاف هذا العميل فورا

Aziz75  (France)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 07h 17m |           
و الله مكانك أستحي أن أتحدث مجددا في الإعلام. تقلبت مناصب وزارية، وهمك الوحيد إيجاد أي ملف فساد ولو ضغير جدا ضد النهضة،فلم تجد. أنت و حثالتك غير قادرين، حتى على إختلاق ملف فساد، فكيف بكم إدارة شؤون دولة. وزراء عديدين قبلك في عدة وزارات و خاصة الداخلية لو يجدوا شيئ يذكر. أنت شخص،إنتهازي لا وزن لك سياسي، تريد إبعاد غريمك القديم، الجديد، النهضة فقط. ليس لك قاعدة تتىكز عليها، مثلك مثل القومجيين. كلكم إنقلابيين،أصحاب البراميل. تبحثون عن المصالح
الدنيئة، تتبعون ملة من سبقكم قبل الثورة. الشعب قال كلمته العليا، هو الفاتق، والناتق في هذا البلاد، هذه الديمقراطية الحقيقية حتى ولو أخطأ. ما عدى ذالك،فهي الدكتاتورية و الحرب الأهلية. أخفيت تضارب مصالح على الفخفاخ و غيرها، أتسمي هذا فساد أم لا.

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 06h 09m |           
وقت سهلو عليه البجي قاللهم كان بقا مخيط فمو خير ...
مهزلة هذه الحثالة المتخلفة التي تسللت الى الساحة السياسية ... هؤلاء كلاب المزابل السياسية السياسية ولا يمكن لتونس ان تستفيد منهم اي شيء ... بكاية وجبناء وخونة ... الشعب التونسي كيف انتخبهم كان على اساس حفاظهم على الخيار الديمقراطي واتمام مؤسساتو والياتو والاحتكام للصندوق وليس ادخال البلاد في الحروب الداخلية ... من المفروض عند انتهاء الانتخابات واعلان النتاءج تتوقف الصراعات والمماحكات والتفريخ والشوفينية وينطلق العمل و تتسلم الاغلبية الحكومة وتطبق
برامجها نقطة الى السطر ... على فكرة السيد هذا من اكبر الفساد في البلاد وهذا الذي فعله يضعه تحت طاءلة التامر على الامر على امن الدولة ...



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