عبو: إقالة شرف الدين من الداخلية حال دون وضع سياسيين في الإقامة الجبرية وحل البرلمان ونشر الجيش

قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، اليوم الخميس 27 ماي 2021، إن إقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، جعل دعوته لحل البرلمان ونشر الجيش بالمدن واستنفار قوات الأمن ووضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد تحت الإقامة الجبرية.وأعاد محمد عبو، نشر تدوينة سابقة كان قد نشرها يوم 9 ديسمبر 2020، قائلا إن ''النص بحث وقتها عن حل خارج الفصل 80 من الدستور''.وأوضح أن النص الذي نشره ''جد حدث بعده جعله غير قابل للتطبيق يتمثل في إقالة السيد توفيق شرف الدين وزير الداخلية صاحب صلاحية الإقامة الجبرية''.وكان عبو قد دعا بعد اعلان استقالته من الحياة السياسية ومن حزب التيار الديمقراطي إلى نشر قوات الجيش الوطني ودعوة رئيس الحكومة لتقديم استقالته الى جانب حل البرلمان طبقا للفصلين 98 و89 من الدستور ووضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية.كما طالب بدعوة رئيس الحكومة لتقديم استقالته ثم تكليفه بتسيير الأعمال، مع تكليف شخص بتشكيل الحكومة يكون قادرا على تطبيق القانون على الجميع وفرض الانضباط.