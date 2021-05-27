   Oulaya - حواء  

محمد الغرياني لموسي: انا قلاب فيستة وسعيد بذلك أقعد انت بفيستة وحدة مبروك التحنيطة

Publié le Jeudi 27 Mai 2021 - 21:46 قراءة: 0 د, 26 ث
قال محمد الغرياني مستشار رئيس البرلمان في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه لا يهتم بالانتقادات التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وأضاف الغرياني " عبير موسي تتهمني باني " قلاب فيستة" لاني ارفض الإقصاء وأطالب بالمصالحة الوطنية الشاملة".
ووجه محمد الغرياني كلامه لعبير موسي قائلا "انا قلاب فيستة وسعيد بذلك أقعد انت بفيستة وحدة مبروك التحنيطة".
واكد محمد الغرياني انه لن يصوت ابدا لعبير موسي في الرئاسية اذا وصلت الى الدور الثاني مادامت تفكر بنفس الطريقة.





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