سهام العيادي في جرجيس... اجراءت وقرارات خاصة بالبنية التحتية الرياضية بالجهة

تحولت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي خلال زيارتها الميدانية الى ولاية مدنين نحو معتمدية جرجيس حيث عاينت وضعية كل من:ملعب شماخ الذي شملته اشغال تعشيب بقيمة 500 ا.د سنة 2018 وانارة باعتمادات قدرها 250ا.د سنة 2017،كما انصتت بالمناسبة الى ابرز تطلعات ومشاغل جمعية الزيتونة الرياضية بشماخ المستغلة للملعب.واشارت الوزيرة اثر المعاينة ان موقع الملعب ومكوناته قد تكون سببا جوهريا لعدم حصوله على ترخيص احتضان المقابلات الرياضية مما يستوجب النظر في امكانية احداث ملعب جديد واستغلال الملعب الحالي للشبان والتمارين و كذلك من قبل المؤسسات التربوية.انتهت اشغال احداثها سنة 2017 بتكلفة جملية قدرت ب2.3 م.د وبناء سياجها الخارجي باعتمادات قدرت ب135 ا.د.واعلنت سهام العيادي انه سيتم عقد جلسة فنية بمقر الوزارة تجمع كل الاطراف المعنية لدراسة امكانية ادراج قسط ثان من الاشغال يتضمن احداث مدارج بالمخطط التنموي القادم.اثر معاينته تقرر ما يلي :- تكفل كل من بلدية جرجيس والولاية باشغال تهيئة ارضية الملعب بعد اعداد الدراسات الخاصة بالغرض نظرا لاهتراء ارضيته وعدم قابليتها للاستغلال- تكفل الوزارة بعملية التعشيب