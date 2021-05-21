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طارق الشريف: نأسف لما قاله رئيس الدولة حول الاستثمار

طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسيّة
Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 22:15 قراءة: 0 د, 40 ث
استغرب طارق الشريف رئيس غرفة كوناكت ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد حول الاستثمار في تونس وذلك خلال زيارته الاخيرة لفرنسا. الشريف اكد ان حديث سعيد عن صعوبة الاستثمار في بلادنا جراء تفشي الفساد هو حقيقة يدركها التونسيون و كذلك ممثلي الدول الأوروبية لكن ان يصل رئيس الجمهورية الى التصريح بذلك علنا خارج ارض الوطن ففي ذلك مضرة للاستثمار في بلادنا و من شأنه أن يحول وجهة المستثمرين الأجانب.

وتعاني تونس من أزمتين اقتصادية واجتماعي فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شهد الاقتصاد، انكماشا بنسبة 8.8 بالمئة، العام الماضي.


كما تعاني تونس أزمة سياسية إذ تسود خلافات بين الرئيس قيس سعيد، والمشيشي بشأن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة أجراه الأخير ومن ثم أعفى 5 وزراء جدد من مهامهم وتكليف آخرين الأمر الذي اعتبره الرئيس يمثل "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226175

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 21 Mai 2021 à 23h 07m |           
لا أدري ماذا يفعل هذا السخص



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