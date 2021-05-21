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رئيس المجلس الأعلى للقضاء يسلم للمشيشي نسخة من التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 15:45 قراءة: 0 د, 22 ث
استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الخميس 20 ماي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر الذي سلمه نسخة من التقرير السنوي الثاني 2018-2019 للمجلس الأعلى للقضاء.

ونوّه رئيس الحكومة بدور المجلس الأعلى للقضاء في بناء دولة القانون وضمان استقلالية القضاء عن باقي السلط واسهامه الفاعل في النهوض بالمرفق القضائي وتطوير أدائه.
كما أكد على أهمية المحافظة على استقلالية القضاء وحياديته لضمان مساهمته الفعالة في إرساء مسار الديمقراطية وحماية مؤسّساتها.

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