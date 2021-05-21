مخلوف: قيس سعيد يريد تفليس الدولة بالتحالف مع نواب البراميل والطبوبي

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلته بالبرلمان ان سياسة البنك المركزي غير مفهومة ونتائجها وخيمة للغاية.وأضاف مخلوف " هنالك اليوم جريمة لتفليس الدولة تقودها عدة أطراف من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل متابعا " جريمة بحق تونس عبر إضراب مفتوح في المالية".وتابع سيف الدين مخلوف " الإضراب يكون بمراحل وليس عبر إطلاق إضرابات مفتوحة وصلت الى قطاع الصحة في الكورونا وفي الديوانة بين القوات الحاملة للسلاح".وقال مخلوف " الاتحاد يريد تدمير البلاد خدمة لمصالح نور الدين الطبوبي وسامي الطاهري وغيرهما".من جانب اخر وصف مخلوف تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول مناخ الاستثمار في تونس بأنه اجرام في حق الاقتصاد الوطني...".وقال مخلوف " نواب البراميل المتفجرة في لجنة المالية يريدون كذلك تفليس الدولة".