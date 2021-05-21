   Mayada - موش عوايدك  

عبد الرؤوف العيادي: قيس سعيّد بجهله لأصول السياسة أشد على البلاد من أزمتها الاقتصادية

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 12:48 قراءة: 0 د, 29 ث
انتقد الخميس 20 ماي، رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي سلوكيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تدوينة يبدو أنها جاءت تعليق على حوار الرئيس على قناة فرنس 24 على هامش مشاركته في قمة اقتصاديات أفريقيا التي احتضنتها العاصمة الفرنسية مؤخرا.

وقال عبد الرؤوف العيادي " اشترينا الجهل بأصواتنا والجهل أشد من الفقر"، مضيفا " قيس سعيد بجهله لأصول السياسة أشد على البلاد من أزمتها الاقتصادية".


يذكر أن تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها أن المناخ السياسي والإداري في تونس لا يشجع على الاستثمار قد اثارت جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 226140

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 21 Mai 2021 à 14h 33m |           
فكرني بأغنية يا خلّتي " كل شي فهمتوا بيك يا معود إلا التكتيك "
لعبد الله حداد الله يرحمه وينعمه :
لازم تكون تكتكجي ابن تكتكجي وبالتكتيك يامتكتك تكتكتك بتتتكتك كل المسائل
وياسر عندو الخميرة
جيناهاشي ؟



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 21 ماي 2021 | 9 شوال 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:27 16:06 12:23 05:07 03:22
26°
 26° % 27 :الرطــوبة
تونــس 14°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1435°-1735°-1930°-2025°-18
  • Avoirs en devises
    21044,9

  • (20 mai)
  • Jours d'importation
    141
  •              1 € = 3,32764 DT        1$ =2,73579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 mai)   682,4 MDT