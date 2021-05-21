عبد الرؤوف العيادي: قيس سعيّد بجهله لأصول السياسة أشد على البلاد من أزمتها الاقتصادية

انتقد الخميس 20 ماي، رئيس حركة وفاء عبد الرؤوف العيادي سلوكيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في تدوينة يبدو أنها جاءت تعليق على حوار الرئيس على قناة فرنس 24 على هامش مشاركته في قمة اقتصاديات أفريقيا التي احتضنتها العاصمة الفرنسية مؤخرا.
وقال عبد الرؤوف العيادي " اشترينا الجهل بأصواتنا والجهل أشد من الفقر"، مضيفا " قيس سعيد بجهله لأصول السياسة أشد على البلاد من أزمتها الاقتصادية".
يذكر أن تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها أن المناخ السياسي والإداري في تونس لا يشجع على الاستثمار قد اثارت جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية.
وقال عبد الرؤوف العيادي " اشترينا الجهل بأصواتنا والجهل أشد من الفقر"، مضيفا " قيس سعيد بجهله لأصول السياسة أشد على البلاد من أزمتها الاقتصادية".
يذكر أن تصريحات رئيس الجمهورية التي قال فيها أن المناخ السياسي والإداري في تونس لا يشجع على الاستثمار قد اثارت جدلا واسعا داخل الطبقة السياسية.
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