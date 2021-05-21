بسيس : توسط السيسي المطبّع مع حماس الإخوانية الذين قادوا المقاومة يكشف ان السياسة الدولية اكبر من البرلمان التونسي"

قال الناشط السياسي برهان بسيس في مدخلة عبر أمواج اذاعة " أي ف ام" ان البرلمان التونسي يسعى للبت في صراعات نحن في غنى عنها مثل تجريم التطبيع وتجريم الإخوان ومعاداة النظام المصري.وقال برهان بسيس " الصراع الاخير في فلسطين كشف حجم التناقضات حيث ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المطبّع توسط مع حماس الإخوانية الذين قادوا المقاومة ضد اسرائيل ما يكشف ان السياسة الدولية اكبر من البرلمان التونسي".وتسائل بسيس " هل ينتظر العالم تونس حتى تجرم التطبيع او لا لدينا مشاكل اقل من ذلك لم نحسمها متابعا " من الممكن ان البرلمان سيناقش يوما ما الملائكة إناث ام ذكور".