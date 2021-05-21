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بسيس : توسط السيسي المطبّع مع حماس الإخوانية الذين قادوا المقاومة يكشف ان السياسة الدولية اكبر من البرلمان التونسي"

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 12:43 قراءة: 0 د, 32 ث
قال الناشط السياسي برهان بسيس في مدخلة عبر أمواج اذاعة " أي ف ام" ان البرلمان التونسي يسعى للبت في صراعات نحن في غنى عنها مثل تجريم التطبيع وتجريم الإخوان ومعاداة النظام المصري.
وقال برهان بسيس " الصراع الاخير في فلسطين كشف حجم التناقضات حيث ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المطبّع توسط مع حماس الإخوانية الذين قادوا المقاومة ضد اسرائيل ما يكشف ان السياسة الدولية اكبر من البرلمان التونسي".

وتسائل بسيس " هل ينتظر العالم تونس حتى تجرم التطبيع او لا لدينا مشاكل اقل من ذلك لم نحسمها متابعا " من الممكن ان البرلمان سيناقش يوما ما الملائكة إناث ام ذكور".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 226139

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 21 Mai 2021 à 14h 43m |           
تحليل منطقي. رغم أنّ برهان بسيّس كان من رجالات النظام القديم ولكن لو تكوّنت حكومات من أمثال برهان بسيس لتقدّمت الثورة بأشواط

Karimyousef  (France)  |Vendredi 21 Mai 2021 à 14h 28m |           
برهان بسيس من القلائل الذين فهموا السياسة و تعقداتها. قانون التطبيع تخلويض في تخلويض

Portugal  (Portugal)  |Vendredi 21 Mai 2021 à 13h 16m |           
لم يتوسط حبا في حماس او فلسطين
انما قام بوظيفة لصالح الصهاينة ومعهم امريكا



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