زياد الهاشمي: تزامنا مع انتصار المقاومة الفلسطينية، العيّاطة والزّغراطة تصرانّ على تمرير لائحة لتصنيف الاخوان كمنظمة ارهابية

أكد الجمعة 21 ماي، النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي أن كتلة الدستوري الحر والكتلة الديمقراطية تصران على تمرير لائحة لتصنيف الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية.وأشار الهاشمي الي أن اصرار كتلتي الزغراطة والعياطة وفق تعبيره، على تمرير هذه اللائحة يتزامن مع انتصار المقاومة الفلسطينية.وعلق الهاشمي قائلا " صهائنة الداخل اخطر على الوطم من صهائنة الخارج".يذكر أن المقاومة الفلسطينية أظهرت في جولة القتال الحالية مع الاحتلال الإسرائيلي قدرة متطورة في تحديد أهداف صواريخها ومداها، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين الإسرائيليين، وخلق معادلة جديدة من التوازن في الرعب والردع.وبات دوي صفارات الإنذار في المدن الإسرائيلية، مع إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، أكثر الأصوات ترددا، منذ اندلاع جولة التصعيد الحالية بين إسرائيل وقطاع غزة في 10 ماي الجاري.وتترافق مع إطلاق صفارات الإنذار بالطبع، مشاهد هروب الإسرائيليين نحو الملاجئ والمناطق التي قد تكون آمنة، بعيدا عن مرمى صواريخ المقاومة.ومنذ بدء التصعيد، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 3500 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وذكرت الصحيفة أن أكثر من 4 آلاف إسرائيلي تقدموا حتى الآن ببلاغات عن أضرار كبيرة لحقت بالمنازل والشقق والسيارات والأثاث المنزلي وغيرها من الممتلكات جراء إطلاق الصواريخ.وأسفر إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل عن مقتل 12 إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح.ويرى مراقبون أن أعداد القتلى الناتجة عن صواريخ المقاومة، هي أضعاف ما يتم نشره، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض الحظر على نشر الإحصائيات الحقيقية.واعتبر محللان سياسيان ومختص في الشؤون الإسرائيلية، في أحاديث متفرقة ، أن المقاومة طورت قدراتها في تحديد أهداف الصواريخ ومداها، واستطاعت إيقاع عدد كبير من القتلى الإسرائيليين، عدا عن خلق نوع من توازن الرعب، وتأكيد جهوزيتها وقدرتها في الرد على الجرائم الإسرائيلية.