6 سنوات سجنا في حق زوجة امير داعش الارهابي في ليبيا

الأناضول - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب6 سنوات سجنا في حق زوجة امير داعش الارهابي في ليبيا وذلك على خلفية سفرها اليه خلال سنة 2014 والاقامة معه في إحدى المضافات في لييبا حيث ظلت معه لمدة 5 سنوات، واثر ذلك طلب منها الرجوع لتونس بعد أن شنت هجمات على معاقل تنظيم داعش الارهابي في ليبيا.



وباستنطاق المتهمة اعترفت بسفرها للالتحاق بزوجها نافية ان تكون على علم من كونه عنصر ارهابي موالي لداعش.



