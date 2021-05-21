قفصة: شخص يدفن نفسه حيا ثم يتصل بالحرس و يطلب منهم نجدته

في مشهد غريب قام مواطن يبدو انه في حالة سكر بدفن نفسه حيا في احد مقابر ولاية قفصة قبل ان يتصل من قبره بالحرس الوطني لاخراجه.وبالتحري مع هذا الشخص اتضح انه دفن نفسه بسبب السكر المفرط حيث تم القبض عليه لمزيد من التحري.وقال المواطن انه بقي في القبر قرابة ساعتين قبل ان يقرر الاتصال بالحرس الوطني...