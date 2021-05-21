   D Brubeck - Southern Scene  

قفصة: شخص يدفن نفسه حيا ثم يتصل بالحرس و يطلب منهم نجدته

Publié le Vendredi 21 Mai 2021 - 08:30 قراءة: 0 د, 19 ث
في مشهد غريب قام مواطن يبدو انه في حالة سكر بدفن نفسه حيا في احد مقابر ولاية قفصة قبل ان يتصل من قبره بالحرس الوطني لاخراجه.
وبالتحري مع هذا الشخص اتضح انه دفن نفسه بسبب السكر المفرط حيث تم القبض عليه لمزيد من التحري.
وقال المواطن انه بقي في القبر قرابة ساعتين قبل ان يقرر الاتصال بالحرس الوطني...




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