جلسة عمل مشتركة بين وزيري الصحة في تونس وليبيا لدعم التعاون بين البلدين في المجال الصحي

مثل دعم التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس وليبيا محور جلسة العمل المشتركة التي إنعقدت بمقرّ وزارة الصحة مساء اليوم الخميس 20 ماي 2021 بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي ونظيره بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزّناتي، وبحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة وبسفارة ليبيا بتونس.ووفق بلاغ لوزارة الصحة, مكن هذا اللقاء من بحث السبل الكفيلة بتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية والإستفادة من التجربة التونسية في مجال الإدارة والتصرف في المؤسسات الإستشفائية.كما تطرق الجانبان إلى أهمية دفع التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال تبادل التجارب والمعلومات.كما أكد الجانبان على العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى اللبيين في المؤسسات الصحية التونسية.