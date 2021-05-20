جلسة عمل مشتركة بين وزيري الصحة في تونس وليبيا لدعم التعاون بين البلدين في المجال الصحي

مثل دعم التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس وليبيا محور جلسة العمل المشتركة التي إنعقدت بمقرّ وزارة الصحة مساء اليوم الخميس 20 ماي 2021 بإشراف وزير الصحة فوزي مهدي ونظيره بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي الزّناتي، وبحضور عدد من الإطارات السامية بالوزارة وبسفارة ليبيا بتونس.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, مكن هذا اللقاء من بحث السبل الكفيلة بتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية والإستفادة من التجربة التونسية في مجال الإدارة والتصرف في المؤسسات الإستشفائية.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية دفع التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال تبادل التجارب والمعلومات.
كما أكد الجانبان على العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى اللبيين في المؤسسات الصحية التونسية.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة, مكن هذا اللقاء من بحث السبل الكفيلة بتفعيل الإتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية والإستفادة من التجربة التونسية في مجال الإدارة والتصرف في المؤسسات الإستشفائية.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية دفع التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة جائحة كوفيد-19 من خلال تبادل التجارب والمعلومات.
كما أكد الجانبان على العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى اللبيين في المؤسسات الصحية التونسية.
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