العلوي: مثلما فعلت مع المحكمة الدستورية، كتلة البساكلة والبراملة ستنبح وتجعجع لتجريم التطبيع ثم تنقلب على القانون

قال الاربعاء 19 ماي، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي إن الكتلة الديمقراطية التي يصفها بكتلة البساكلة والبراملة "عملت هيجه وعيطه من أجل التسريع في قانون تجريم التّطبيع".وأكّد العلوي في تدوينة أن الغاية من ذلك ليست القانون في حدّ ذاته وإنّما إحراج النّهضة وأضاف قائلا "ربّما يصوّر لهم كذلك عقلهم المريض بأنّ ائتلاف الكرامة أيضا سيحرجه هذا الموضوع".واعتبر أن ما سيحصل هو عكس ذلك وقال "سيوافق الجميع بدون تحفّظ على هذا الأمر، لكن من سيتورّط فعليّا هي كتلة الرًئيس المعصوم وليس الآخرون، لأنّ موقف الرّئيس يقينا سيكون ضدّ هذا القانون" مشيرا في هذا السياق الي تصريحات الرئيس في قناة فرانس 24 بأنه لا يحب عبارة التجريم وأن التطبيع كلمة دخيلة.وأوضح بأن تعاطي الكتلة الديمقراطية مع قانون تجريم التطبيع سيكون مثل تعاطيها مع قانون تنقيح المحكمة الدستورية وقال "نفس ما سيحدث مع تجريم التّطبيع، سينبحون ويجعجعون ويزايدون على الجميع، ثمّ عندما تأتيهم الأوامر من قرطاج سينقلبون عليه ويحاربونه ويعطلون المجلس لكي لا تتمّ المصادقة عليه".