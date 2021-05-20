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قتله قناص ..هذا ما قرره القضاء في قضية اشتشهاد القيادي بحركة النهضة احمد العمري

احمد العمري
Publié le Jeudi 20 Mai 2021 - 12:39 قراءة: 0 د, 47 ث
باب نات - نظرت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في القضية عدد 3 المتعلقة باستشهاد القيادي بحركة النهضة احمد العمري الذي كان يدرس كطالب هندسة بجامعة المنار خلال سنة 1991.

وبالمناداة على عائلة الضحية تبين أن البعض منهم تم الاستماع لهم في الجلسة السابقة .


ولم يحضر الشاهد الدكتور منصف حمدون.



تخلف المنسوب لهم الانتهاك عن الحضور .

بالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك تبين أن بن علي وافته المنية كما لم يحضر كل من المنسوب لهم الانتهاك فريد بن منى و وزير الداخلية السابق عبد الله القلال وعزالدين جنيح الذي صدرت في حقه بطاقة جلب ،ومحمد علي القنزوعي ولم يحضر محاموهم.

وحضر محامي في حق القائمون بالحق الشخصي في حق عائلة الشهيد احمد العمري وبين أن القضية طال نشرها مطالبا القضاء والنيابة العمومية بتنفيذ بطاقات الجلب في حق المنسوب لهم الانتهاك لتهيئة القضية للفصل.
المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في الطلبات .

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