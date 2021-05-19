القبض على 6 أشخاص في علاقة بوفاة أروى الطرودي

في متابعة لتفاصيل سرقة أغراض شابّة من مواليد 1992 تعرّضت لحادث مرور أودى بحياتها يوم 18 ماي 2021 على مستوى الطريق السريعة حلق الوادي الكرم، عوض التدخل لنجدتها، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية، وقد تكفلت فرقة الشرطة العدلية بقرطاج بالبحث، وأفاد وحسب شاهد عيان أنّ شابا وفتاة قاما بالاستيلاء على محتويات سيارة الضحيّة قبل قدوم أعوان الحماية المدنية.وبمواصلة البحث تم حصر الشبهة في 6 أشخاص كانوا متواجدين بمكان الحادث فتمت مداهمة منازلهم وإلقاء القبض عليهم، واعترف أحدهم أنهم كانوا بالفعل قرب الطريق السريعة أين وقع حادث المرور وقد توجه اثنين منهم (شاب من مواليد 1997 وفتاة من مواليد 2003) إلى سيارة الهالكة وقاموا بتفتيشها والاستحواذ على بعض ممتلكاتها المتمثلة في مضخم صوت ونظارات شمسية.وبعرض المشتبه فيهم على الشاهد تعرف عليه من الوهلة الأولى.وبتفتيش محلات سكناهم تم حجز مخزن معلومات flash وقلم وعلبة حديدية ومضخم صوت تابعة للضحية لكن لم يتم العثور على هاتفها الجوال الذي تمّ تحديد مكانه على مستوى مقرين قبل أن يتم إغلاقه.وقد تمسكت شقيقة الضحية بالتتبع العدلي ضد كل من ستكشف عنه الأبحاث عنه، فيما تم الاحتفاظ بالأشخاص الستّة من اجل السرقة والمشاركة في ذلك وعدم الإنجاد القانالمصدر موزاييك