عبد اللطيف المكي للطفي العماري: ثمة شكون يحبّو يمشيو لغزّة ويلوّجو على النفق الّى قلت عليه حفرتّو حماس في الشعانبي

اعترف الثلاثاء 18 ماي، القيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي بوجود ضعف اتصالي للحركة امام المحاولات المتواصلة لحشرها في الزاوية وتقديمها على انها حركة تساند التطبيع وترفض تجريمه.واضاف خلال استضافته في قناة التاسعة الي أنه والي جانب الضعف الاتصالي للحركة تتم استضافة قيادات حركة النهضة في الاعلام كمتهمين وذلك في اشارة لاتهامات لطفي العماري الغير مباشرة للحركة بالتسفير.وكان العماري تساءل صارخا موجها كلامه لزميله في القناة المحسوب على النهضة محمد الحمروني "علاش ما سفرتوش ابناءكم للقدس بش يحرروها علاش سفرتوهم لسوريا ودمرتوها".فرد عبد اللطيف المكي على تصريحات لطفي العماري وخاطبه مازحا وقال له "ثمة شكون يحبّو يمشيو لغزّة ويلوّجو على النفق الّى قلت عليه حفرتّو حماس في الشعانبي".