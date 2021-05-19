فظيع... في المرسى ينهال على والده بالطعنات بموس

باب نات -

اوقف ليلة أمس اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بالمرسى شاب في العقد الثالث من العمر اقدم على توجيه سلسلة من الطعنات لجسد والده بواسطة موس ثم تركه يتخبط في دمائه ولاذ بالفرار.وقد اعترف الابن خلال التحري معه انه طعن والده بسبب خلاف بينهما.باستشارة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ به من أجل "محاولة القتل" وتحرير محضر بحث في حقه لاحالته على القضاء .وقد تم نقل المتضرر للمستشفى أين تم وضعه تحت العناية المركزة.