إمضاء عقد أهداف رياضي مميز لفائدة بطلة التنس أنس جابر

تولت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 ماي الجاري بمقر الوزارة الاشراف على امضاء عقد أهداف رياضي مميز تضمّ أطرافه كل من سلطة الإشراف ممثلة في مدير عام الرياضة مكرم شوشان وبطلة التنس التونسية 🇹🇳 أُنس جابر والجامعة التونسية للتنس ممثلة في رئيستها سلمى المولهي وذلك بحضور رئيسة الديوان أميرة الزناتي و مدير رياضي النخبة سامي القصيري.ويُخول العقد المبرم توفير أفضل ظروف الاعداد الفني واللوجستي للبطلة لاستحقاقاتها الرياضية المقبلة وتعزيز اطارها الفني باعتبار عدد المقابلات و الدورات التي تشارك فيها سنويا.وكانت الوزيرة سهام العيادي اطلعت لدى استقبالها لبطلة التنس التونسية أنس جابر على برنامج تحضيراتها للإستحقاقات الرياضية القادمة واستعداداتها لخوض بطولة رولان غاروس الفرنسية خاصة بعد تعرّضها لإصابة خلال بطولة مدريد أجبرتها على مغادرة المسابقة.وتمّ خلال اللقاء استعراض، إنجازات أنس في الفترة الأخيرة ومشاركاتها المشرّفة في كبرى بطولات اللعبة خلال فترة جائحة كورونا وما رافقها من تحضيرات واستعدادات خاصة.وشدّدت الوزيرة على حرص الوزارة المتواصل على تذليل الصعوبات وتوفير كلّ ظروف النجاح لأنس ولكافة الرياضيين المتألّقين، حتى يواصلوا تألّقهم.وأكّدت سهام العيادي بالمناسبة، أنّه سيتمّ النظر في إمكانية مراجعة منح الرياضيين المتألّقين بما يتماشى وانجازاتهم الكبرى ومراكزهم العالمية ، مع ضرورة دعم البنية الأساسية الرياضية التونسية بملاعب تنس بمواصفات عالمية قادرة على احتضان التظاهرات الدولية .كما تمّ التباحث حول إمكانية دعم الطاقم الفنّي والطبّي لأنس جابر.من جهتها أكدت البطلة أنس جابر استعدادها وسعيها لخوض الإستحقاقات الرياضية المقبلة لحصد أفضل المراتب والنتائج وفي ذلك تشريف لتونس قبل أن يكون لشخصها.