   Om Kalthoum - الحب كلّو  

هشام العجبوني: إسرائيل فوق المواثيق الدولية كيما حركة النهضة في تونس فوق القوانين …

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 16:42 قراءة: 0 د, 40 ث
شبه الثلاثاء 18 ماي، النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني حركة النهضة بإسرائيل في علاقة باحترام القوانين.
وقال العجبوني في تصريح لاذاعة IFM ان اسرائيل فوق القانون ولا تحترم المواثيق الدولية وهي مثل حركة النهضة التي قال انها فوق المواثيق في تونس وتابع قائلا "هذوما ناس يعتبروا رواحهم فوق القوانين.

وكان أعضاء مجلس نوّاب الشعب، من مختلف الكتل البرلمانية، أكدوا على ضرورة سنّ قانون يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك خلال مداخلاتهم بالجلسة العامّة اليوم الثلاثاء، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وخاصّة منه سكّان القدس، في ما يتعرّضون له منذ بداية شهر ماي الحالي، من اعتداءات همجيّة ووحشيّة من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال وخاصّة منطقة الشيخ جرّاح (تقع في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بمدينة القدس).


الفيديو: الدقيقة 4 و15ث


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 225976

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Mardi 18 Mai 2021 à 17h 35m |           
ملاّ مقارنة

Aziz75  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 17h 26m |           
يقلب مخك يا مهراس ،الحزب الوحيد الذي يحترم الدستور و كل القوانين، هي النهضة. لم تحاول فرض رأيتها بالقوة و المضاهرات و الإضربات مثلكم. تنازلت حتى على الحكم لأجل المصلحة العامة و منع الحرب الأهلية بين الشعب الواحد،و لم تنادي بالإنقلاب العسكري و عدم إحترام الدستور. من هو "الغفاص" يا جلف. من هو الديمقراطي يا حمار يا نذل يا خامج. الإسلاميين أسيادكم. أسئل عنهم العدو الحقيقي للأمة.

Karimyousef  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 17h 03m |           
قانون التجريم تخلويض في تخلويض.لماذ لا ينددون بمصر و الامارات اذا. المسالة ليست مسالة تطبيع المسالة هي احترام حقوق الانسان

Falfoul  ()  |Mardi 18 Mai 2021 à 16h 59m |           
وجه الطرمة احترف حديث الرويبضاء...



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