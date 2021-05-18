هشام العجبوني: إسرائيل فوق المواثيق الدولية كيما حركة النهضة في تونس فوق القوانين …

شبه الثلاثاء 18 ماي، النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني حركة النهضة بإسرائيل في علاقة باحترام القوانين.وقال العجبوني في تصريح لاذاعة IFM ان اسرائيل فوق القانون ولا تحترم المواثيق الدولية وهي مثل حركة النهضة التي قال انها فوق المواثيق في تونس وتابع قائلا "هذوما ناس يعتبروا رواحهم فوق القوانين.وكان أعضاء مجلس نوّاب الشعب، من مختلف الكتل البرلمانية، أكدوا على ضرورة سنّ قانون يجرّم كلّ أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، وذلك خلال مداخلاتهم بالجلسة العامّة اليوم الثلاثاء، للتعبير عن تضامنهم مع نضال الشعب الفلسطيني وخاصّة منه سكّان القدس، في ما يتعرّضون له منذ بداية شهر ماي الحالي، من اعتداءات همجيّة ووحشيّة من قبل مستوطنين وجيش الاحتلال وخاصّة منطقة الشيخ جرّاح (تقع في الجانب الشرقي من البلدة القديمة بمدينة القدس).