باريس: رئيس الجمهورية يستقبل الوزير الأول البرتغالي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 بباريس، الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي.وأكد رئيس الدولة على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لعلاقات التعاون والتبادل الثنائي لا سيما في ظل ما يجمع تونس بالبرتغال من علاقات متميزة.وشدد رئيس الجمهورية، أيضا، على ضرورة أن يكون البعد الإنساني محورا أساسيا في العلاقات بين الدول.من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تكاتف جهود المجموعة الدولية لمكافحة جائحة كوفيد - 19 وتأثيراتها على الاقتصاديات والشعوب، واعتماد مقاربات جماعية متكاملة وفق آليات وأفكار مجددة.وشدد رئيس الدولة على أهمية التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج حتى يستعيد الشعب التونسي ممتلكاته ويستثمرها في تونس.ومن جانبه، نوه الوزير الأول البرتغالي بالعلاقات بين البلدين، مضيفا بأن تونس تمثل نموذجا ناجحا للانتقال الديمقراطي في المنطقة.وأكد أنطونيو كوستا على ضرورة استخلاص العبر من الجائحة الوبائية العالمية وطريقة إدارتها. وجدد الإعراب عن استعداد البرتغال لمواصلة دعم تونس ومساندتها في إطار مختلف هياكل الاتحاد الأوروبي.وتشارك تونس في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريس التي تلتئم لأول مرة حضوريا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،إلى جانب 22 بلدا افريقيا .وتهدف هذه القمّة، الى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الإفريقية التي تضررت بشكل فادح، من ازمة كورونا، وهي تطمح الى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.ويشارك في القمة ايضا مسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والافريقية والمنظمات الدولية الى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، وستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في افريقيا.