تركيبة الكتل بتاريخ 18 فيفري 2021

أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم االثلاثاء 18 ماي 2021 عن استقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس.- كتلة حركة النهضة : 54- الكتلة الديمقراطية : 38- كتلة قلب تونس : 29- كتلة ائتلاف الكرامة : 18- كتلة الإصلاح : 18-كتلة الحزب الدستوري الحر : 16- كتلة تحيا تونس : 10- الكتلة الوطنية : 9- النواب غير المنتمين الى كتل : 25