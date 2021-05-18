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تركيبة الكتل بتاريخ 18 فيفري 2021

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 16:17 قراءة: 0 د, 26 ث
أعلن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم االثلاثاء 18 ماي 2021 عن استقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
- كتلة حركة النهضة : 54

- الكتلة الديمقراطية : 38
- كتلة قلب تونس : 29
- كتلة ائتلاف الكرامة : 18
- كتلة الإصلاح : 18
-كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
- كتلة تحيا تونس : 10
- الكتلة الوطنية : 9
- النواب غير المنتمين الى كتل : 25

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