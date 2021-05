Ooredoo appuie le programme national « Azima » de lutte contre le covid-19

Communiqué de Presse -

Fidèle à ses convictions et son implication dans tout effort national citoyen visant un retour à la vie normale, Ooredoo poursuit sa contribution au soutien des initiatives nationales de lutte contre la propagation du covid-19 à travers l’appui des actions du gouvernement dans le cadre du programme national "Azima" (Détermination), initié par les Services de la Relation avec les Instances Constitutionnelles, la Société Civile et les Droits de l’Homme de la Présidence du Gouvernement.A cet effet, le premier opérateur de Tunisie a marqué sa contribution aux actions de sensibilisation sur deux plans :D’abord, A travers le sponsoring de la diffusion numérique de deux spots réalisés dans l’objectif de sensibiliser les citoyennes et les citoyens sur l’importance du respect du protocole sanitaire afin de se protéger et de protéger les autres face au pic marqué par le Covid au mois de Ramadan.Ensuite, A travers la mise à disposition de tablettes pour booster l’inscription à la plateforme Evax dans une campagne de proximité visant surtout la tranche d’âge prioritaire (les seniors) et les zones rurales. Une campagne de terrain qui aborde les tunisiennes et les tunisiens là où ils sont pour les sensibiliser et les aider à s’inscrire sur la plateforme.A l’instar de la campagne d’inscription des électeurs, l’Etat fait appel à cette approche de proximité en plaçant des équipes mobiles de bénévoles pour obtenir le maximum d’inscriptions sur Evax.Depuis plus d’un an, Ooredoo n’a cessé d’accompagner les tunisiennes et les tunisiens dans les moments difficiles. Outre les efforts techniques pour concilier confinement et télétravail, l’opérateur a contribué à un effort citoyen en perpétuelle évolution pour accompagner les parties prenantes de la lutte contre le virus.Après la fourniture d’équipements et des connexions nécessaires à toutes les directions régionales de la santé des 24 gouvernorats de Tunisie et l’installation des 4G box dans les centres de vaccination, l’opérateur consolide la composante sensibilisation de sa stratégie en vue de renforcer la politique de la prévention du pays des risques sanitaires et sociaux.