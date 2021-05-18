المنطقة الحدوديّة العازلة: حجز 5 أكياس تحتوي على 41 سلاح صيد

تمكّنت في ساعة مبكّرة من صباح هذا اليوم الثلاثاء التشكيلات العسكريّة المكلّفة بتأمين الحدود، والعاملة داخل المنطقة الحدوديّة العازلة بين رسم الحدّ والسّاتر الترابي بقطاع تطاوين من رصد شخص مترجّل يحاول إجتياز الحدود.



ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, قامت التشكيلات بالتدخّل لتوقيفه غير أنّه لاذ بالفرار وعاد أدراجه بإتّجاه التراب اللّيبي، تاركا ورائه 5 أكياس تحتوي على 41 بندقيّة صيد عيار 12 مم تناهز قيمتها 240 ألف دينارا، وتمّ الإحتفاظ بالمحجوز في إنتظار تسليمه إلى المصالح الديوانيّة.



