محاكمة مدرّسة بمدرسة قرانية حرضت فتاة على الجهاد وكانت تتواصل مع شقيقها الداعشي

باب نات -

جلبت اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مدرسة بمدرسة قرأنية وجهت لها تهمتي التكفير والاشادة والتمجيد بتنظيم ارهابي .وذلك على خلفية شكاية رفعها عليها والد فتاة اتهمها فيها بتحريض ابنته على الجهاد وتمجيد تنظيم داعش الارهابي موضحة لها ان شقيقها يجاهد في سوريا منذ سنوات وان الجهاد فرض فتأثرت ابنته بها و ارتدت النقاب وأصبحت تميل للعزلة .بالتحري معها تبين انها من مناصري تنظيم داعش الارهابي،وان لها علاقات مع عدة عناصر متشددة وأنها تتبنى الفكر الجهادي التكفيري وتكفر الامنيبن والجيش وتدعو لتصفيتهم.كما تبين ان شقيقها سافر لسوريا منذ 2012 للقتال هناك.باستنطاق المتهمة انكرت ما نسب إليها .وقد قررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.