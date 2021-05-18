في اريانة موظف يحول وجهة طفلة قاصر بسيارته

باب نات - تمكن اعوان فرقة العنف ضد المرأة والطفل بأريانة الشمالية من القبض على موظف بشركة خاصة في العقد الخامس من العمر استعار سيارة خاصة من صديقه قصد قضاء بعض الشؤون الخاصة إلا أنه باحدى الانهج الخالية حاول استدراج فتاة قاصر يبلغ عمرها 13 سنة عن طريق الحيلة إلى جهة غير معلومة إلا أن أحد الأجوار كان يراقب تصرفاته وعلى الفور تم القاء القبض عليه و تقديمه إلى فرقة العنف ضد المرأة والطفل بأريانة الشمالية .



و بعرض هويته على الناظم الآلي اتضح و أنه لديه سوابق عدلية في مجال التحرش بالأطفال و باعلام النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به ومواصلة الابحاث معه.



