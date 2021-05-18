سمير الشفي: السياسيين التوانسة منافقين يدّعون أنهم مع القضية الفلسطينية ولا يصوتون ضد التطبيع

قال الاثنين 17 ماي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، انه مثلما هناك نفاقا دوليا تجاه القضية الفلسطينية هناك نفاق محلي من السياسيين التونسيين.وأوضح الشفي بأن هناك سياسيين منافقين يدعون أنهم مع القضية الفلسطينية ويرفضون التصويت مع تجريم التطبيع مشيرا الي ان ذلك حصل في المجلس التأسيسي وفي المجلس النيابي السابق.واشار الي أنه حان الوقت لتمرير تجريم التطبيع مشددا على أن الفرز اليوم سيكون على أساس أن من هو مع القضية الفلسطينية يجب ان يكون عدوا للكيان الصهيوني وأن لا يستوى الذين يطبعون مع الذين يقاومون حسب تعبيره.