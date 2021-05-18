   Sabah - قل للمليحة  

سمير الشفي: السياسيين التوانسة منافقين يدّعون أنهم مع القضية الفلسطينية ولا يصوتون ضد التطبيع

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 09:41 قراءة: 0 د, 29 ث
قال الاثنين 17 ماي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي، انه مثلما هناك نفاقا دوليا تجاه القضية الفلسطينية هناك نفاق محلي من السياسيين التونسيين.

وأوضح الشفي بأن هناك سياسيين منافقين يدعون أنهم مع القضية الفلسطينية ويرفضون التصويت مع تجريم التطبيع مشيرا الي ان ذلك حصل في المجلس التأسيسي وفي المجلس النيابي السابق.


واشار الي أنه حان الوقت لتمرير تجريم التطبيع مشددا على أن الفرز اليوم سيكون على أساس أن من هو مع القضية الفلسطينية يجب ان يكون عدوا للكيان الصهيوني وأن لا يستوى الذين يطبعون مع الذين يقاومون حسب تعبيره.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 225940

Sarramba  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 12h 23m |           
الى سمير الشفي: عندما تقف أنت ومولاك بشّار السّفاح، على إبادة الأبرياء الأطفال منهم والنساء والشيوخ، ببراميلكم المتفجرة، سننضر في الأمر

MedTunisie  ()  |Mardi 18 Mai 2021 à 11h 55m |           
الشعب التونسي و العالم كله يعرف ان الاتحاد اكبر منافق و خنجر مسموم وضع في ظهر الثورة و مصلحة الشعب التونسي و المصالحة مع الهوية العربية الاسلامية وهو يتاجر كذلك في القضية الفلسطينية

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 18 Mai 2021 à 10h 25m |           
الحقائق والواقع كلّه منشور على الصفحات الاجتماعية حين تسمع ناشطين سياسيين ومسؤولون كبار في الكيان الصهيوني يتحدثون في الاعلام الصهيوني ان البلدان العربية ضعيفة ونحن نتحكم فيهم وكل بلد عوبي وضعنا لقاداتهم فخ لان القادة العرب لا يملكون الشرعية الشعبية هم معزولون في قصورهم ونحن من يحميهم وإلاّ ان لم يتعملوا معنا فلهم الجحيم ويقولون ان الدول الغربية هي المحرك وتعمل في نفس الخطة !!!
هل هذا لا يكفي ؟؟؟ نعم انه لا يأتي بجديد وكلنا نعلم ونحن عاجزون !!!
الأخطر من ذلك هنالك فيديو منشور الآن وفيه ناتنياهو يتكلم بالعبرية ويبرز ساروخ ويقول بهذا سنتخلص من المسلمين ثم يبرز حقنة "زرّيقه" ويقول سنتخلص من المسلمين كذلك بهذ اللقاح ضد الكورونه !!!
اردت نشر هذا الفيديو على صفحة الفايسبوك فرفضت وعلقت بأن هذا الفيديو يحتوي على .... وهكذا نفهم كيف يتعامل فايسبوك مع العرب والمسلمين !!!
نحن في حزب واضحة ولم تعد مخفية



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