ياسين العياري: الحجر الإجباري أُقرّ من أجل عيون 'لوبي النزل'

تحدث النائب عن أمل وعمل دائرة فرنسا 1ياسين العياري عن العريضة التي وجهها عدد من النواب إلى رئاسة الحكومة وطالبوا من خلالها بإلغاء الحجر الإجباري بالنزل والاكتفاء بالاستظهار بتحليل 'بي سي ار' سلبي لكافة التونسيين بالخارج.وقال في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 إن العريضة تحمل إمضاء جميع نواب التونسيين بالخارج، متابعا 'هي إجراءات غير معقولة فالعديد من العائلات أصبحت عاجزة على العودة بعد أن فرضت عليها نزل وبأسعار غير مقبولة مقابل خدمات متردية.. فهمنا الناس لكل إن هذه الإجراءات تعملت من أجل عيون لوبي النزل..'وأضاف أن النواب فكروا في إجراءات بديلة حماية لصحة التونسيين بالداخل والقادمين أيضا.وكان عدد من النواب وجّهوا يوم الاثنين مراسلة الى الحكومة، يطالبون فيها بإلغاء الحجر الإجباري بالنزل والاكتفاء بالاستظهار بتحليل كوفيد 19 سلبي لكافة التونسيين المقيمين بالخارج الوافدين على تونس.ودعت هذه المراسلة التي تضمنت توقيع 17 نائبا الحكومة إلى التخلّي عن تطبيق الحجر الصحي الإجباري في حق التونسيين المقيمين بالخارج، والاكتفاء بمطالبتهم بتحليل مخبري "بي سي آر" سلبي، مقترحة النظر في إمكانية إعفاء من تلقوا منهم جرعتين من التلقيح المضاد لكورونا، من الاستظهار بالتحليل.يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كانت قد أبقت العمل بإجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين على تونس من الخارج وذلك بداية من اليوم الاثنين 17 ماي 2021 إلى غاية يوم 6 جوان 2021.