   Sabah - قل للمليحة  

ياسين العياري: الحجر الإجباري أُقرّ من أجل عيون 'لوبي النزل'

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 08:51 قراءة: 1 د, 6 ث
تحدث النائب عن أمل وعمل دائرة فرنسا 1ياسين العياري عن العريضة التي وجهها عدد من النواب إلى رئاسة الحكومة وطالبوا من خلالها بإلغاء الحجر الإجباري بالنزل والاكتفاء بالاستظهار بتحليل 'بي سي ار' سلبي لكافة التونسيين بالخارج.

وقال في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 إن العريضة تحمل إمضاء جميع نواب التونسيين بالخارج، متابعا 'هي إجراءات غير معقولة فالعديد من العائلات أصبحت عاجزة على العودة بعد أن فرضت عليها نزل وبأسعار غير مقبولة مقابل خدمات متردية.. فهمنا الناس لكل إن هذه الإجراءات تعملت من أجل عيون لوبي النزل..'


وأضاف أن النواب فكروا في إجراءات بديلة حماية لصحة التونسيين بالداخل والقادمين أيضا.


وكان عدد من النواب وجّهوا يوم الاثنين مراسلة الى الحكومة، يطالبون فيها بإلغاء الحجر الإجباري بالنزل والاكتفاء بالاستظهار بتحليل كوفيد 19 سلبي لكافة التونسيين المقيمين بالخارج الوافدين على تونس.

ودعت هذه المراسلة التي تضمنت توقيع 17 نائبا الحكومة إلى التخلّي عن تطبيق الحجر الصحي الإجباري في حق التونسيين المقيمين بالخارج، والاكتفاء بمطالبتهم بتحليل مخبري "بي سي آر" سلبي، مقترحة النظر في إمكانية إعفاء من تلقوا منهم جرعتين من التلقيح المضاد لكورونا، من الاستظهار بالتحليل.


يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كانت قد أبقت العمل بإجراءات الحجر الصحي الاجباري للوافدين على تونس من الخارج وذلك بداية من اليوم الاثنين 17 ماي 2021 إلى غاية يوم 6 جوان 2021.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 225938

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 18 Mai 2021 à 11h 45m |           
لأن الجالية التونسية المقيمة بالخارج هي الحلقة الأضعف مثل " البهيم القصير" .و هم الأكثر عرضة للإبتزاز من دخولهم المطار إلى حين مغادرتهم ، يقع إبتزازهم من كافة الأطراف: من الأمنيين والديوانة و اللجنة الطبية وأماكن الحجر الصحي التي تشبه الإصطبلات، والخضّار، والعطّار، والحمّاص، والنادل ، والسفهاء والمتحيلون والساقطون... ووووو!!!!!!
ومع ذلك نجد بعض رحلات سياحة القمل من بعض دول أوروبا الشرقية وروسيا يستقبلون في المطارات والفنادق بالورود و اللحيس من قبل الطحانة والقوادة والصبايحية!!!!

RESA67  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 11h 05m |           
Mnasser57
Klamek s7i7. Surtout quand on voit le traitement réservé aux touristes et celui réservé aux Tunisiens. C’est incompréhensible

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 18 Mai 2021 à 09h 05m |           
What yassin said is 100%correct
ماقاله النائب ياسينهو الصح وعليه فانصح العاملين بالخارج عدم العودة لان فيها اهانة وتمرميد وقلة حياء وقلة احترام وقلة انسانية



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