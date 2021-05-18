الصافي سعيد: أدعو الى دولة موحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعا النائب الصافي سعيد الفلسطينيين والإسرائيليين الى تكوين دولة موحدة بينهم لإنهاء النزاعات.وقال الصافي سعيد في تصريح لقناة التاسعة " هذه الدولة يجب ان تضم العرب واليهود الراغبين في السلام وبالتالي إنهاء الأطماع الصهيونية".واكد الصافي سعيد ان حل الدولتين هو مخطط دولي تخدم حسابات واجندات القوى الكبرى مضيفا " لكن بعد 10 سنوات ستتغير المعادلة الدولية وستنتصر المقاومة".