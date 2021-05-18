   Sabah - قل للمليحة  

الصافي سعيد: أدعو الى دولة موحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Publié le Mardi 18 Mai 2021 - 07:27 قراءة: 0 د, 20 ث
دعا النائب الصافي سعيد الفلسطينيين والإسرائيليين الى تكوين دولة موحدة بينهم لإنهاء النزاعات.
وقال الصافي سعيد في تصريح لقناة التاسعة " هذه الدولة يجب ان تضم العرب واليهود الراغبين في السلام وبالتالي إنهاء الأطماع الصهيونية".
واكد الصافي سعيد ان حل الدولتين هو مخطط دولي تخدم حسابات واجندات القوى الكبرى مضيفا " لكن بعد 10 سنوات ستتغير المعادلة الدولية وستنتصر المقاومة".





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 225932

Sarramba  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 12h 27m |           
الكلب ينبح وحده... ولا يسمعه أحدا ؟؟؟؟

Ahmed01  (France)  |Mardi 18 Mai 2021 à 12h 27m |           
حق الفلسطيني في أرضه حق ثابت ، لا يسقط بالتقادم ، ولا بموازين القوى الحاليةّ

وسيعود يوما ، ما دام وراءه طالب

Amor2  (Switzerland)  |Mardi 18 Mai 2021 à 09h 02m |           
سبقه القذافي في ذلك و طالب بتسميتها " بدولة إسراطين"

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Mardi 18 Mai 2021 à 08h 01m |           
هذا اقتراح القذافي



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